Niğde’de Bor Merkez ve Ulukışla etkilenecek! 22 Mayıs Niğde elektrik kesintisi

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

“Yarın 11.00 ila 15.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi, Kayı Köyü bölgelerine,

Yarın 14.30 ila 16.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi, Bektik, Türkmen Yurdu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gümüşler Beldesi, Yeni Gümüş Mahallesi’ne,

Yarın 10.30 ila 12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dikilitaş Köyü, Çarşı Mevkii, Yukarı Mevkii, Dündarlı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yenice Mahallesi, Zafer Mahallesi, İçmeli Köyü; Güzelyurt Mevkii bölgelerine,

Yarın 11.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi’ne,

Yarın 11.30 ila 12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gümüşler Beldesi, Eski Gümüş Mahallesi’ne,

Yarın 11.30 ila 12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gümüşler Beldesi, Eski Gümüş Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Pınarcık Köyü’ne,

Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gümüşler Beldesi; Eski Gümüş Mahallesi, Yeni Gümüş Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.