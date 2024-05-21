21 May 2024 - 10:09- Gündem G:

Niğde’de Bor Merkez ve Ulukışla etkilenecek! 22 Mayıs Niğde elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Niğde’de Bor Merkez ve Ulukışla etkilenecek! 22 Mayıs Niğde elektrik kesintisi mask
Niğde’de Bor Merkez ve Ulukışla etkilenecek! 22 Mayıs Niğde elektrik kesintisi
Niğde’de Bor Merkez ve Ulukışla etkilenecek! 22 Mayıs Niğde elektrik kesintisi
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MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

Niğde’de Bor Merkez ve Ulukışla etkilenecek! 22 Mayıs Niğde elektrik kesintisi

“Yarın 11.00 ila 15.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi, Kayı Köyü bölgelerine,

Yarın 14.30 ila 16.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi, Bektik, Türkmen Yurdu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gümüşler Beldesi, Yeni Gümüş Mahallesi’ne,

Niğde’de Bor Merkez ve Ulukışla etkilenecek! 22 Mayıs Niğde elektrik kesintisi

Yarın 10.30 ila 12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dikilitaş Köyü, Çarşı Mevkii, Yukarı Mevkii, Dündarlı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yenice Mahallesi, Zafer Mahallesi, İçmeli Köyü; Güzelyurt Mevkii bölgelerine,

Yarın 11.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi’ne,

Niğde’de Bor Merkez ve Ulukışla etkilenecek! 22 Mayıs Niğde elektrik kesintisi

Yarın 11.30 ila 12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gümüşler Beldesi, Eski Gümüş Mahallesi’ne,

Yarın 11.30 ila 12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gümüşler Beldesi, Eski Gümüş Mahallesi’ne,

Niğde’de Bor Merkez ve Ulukışla etkilenecek! 22 Mayıs Niğde elektrik kesintisi

Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Pınarcık Köyü’ne,

Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gümüşler Beldesi; Eski Gümüş Mahallesi, Yeni Gümüş Mahallesi bölgelerine,

Niğde’de Bor Merkez ve Ulukışla etkilenecek! 22 Mayıs Niğde elektrik kesintisi

Yarın 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Niğde’de Bor Merkez ve Ulukışla etkilenecek! 22 Mayıs Niğde elektrik kesintisi
 

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21 May 2024 - 10:09 Niğde- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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