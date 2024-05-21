Malatya güne kaza ve yangın haberiyle başladı

Malatya'nın Kuluncak ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde bir araç yangını meydana geldi. Diğer taraftan Hekim ilçesinde iki katlı bir evde yangın çıktı.

ARAÇ YANGINI MADDİ HASARLA ATLATILDI

Olay, 21 Mayıs 2024 tarihinde sabah saatlerinde yaşandı. Yangın, olay yerine hızla intikal eden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, araçta maddi hasar oluştu.

İKİ KATLI EVDE YANGIN ÇIKTI

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi Ata Önder Atabey Caddesi'nde bir ev yangını meydana geldi.

İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki evlere sıçramasını engelledi. Yangın sırasında evde bulunan iki vatandaş dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bu vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: BÜLTEN