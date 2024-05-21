Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın o ilçelerine uyarı! 22 Mayıs elektrik kesintisi listesi

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Necip Fazıl Kültür Merkezi’ne,

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Kuzkent, Kelleş, Eğrice, Yiğitler, Karagöl ve Hürriyet mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ Adıyaman’ın da bazı mahallelerinde kesinti yapılacağını duyurdu. Adıyaman’da ise:

“Bugün 13.00 ila 13.15 saatleri arasında Gerger ilçesine bağlı Konacık, Eskikent, Deyro, Tillo, Geçitli, Helezin, Dallarca, Sofiler, Bildiş, Gönen, Hellim, Dosnik, Hevenk, Gudayık, Karuk, Kaşyazı, Güney Pınarı, Tankut, Husukan, Vankok, Sakol, Gözpınar, Geçitli, Aldosek, Kağındak, Ortanca, Onevler Köyleri ile özel trafolu müşterilere,

Bugün 16.00 ila 16.15 saatleri arasında Gerger ilçesine bağlı Konacık, Eskikent, Deyro, Tillo, Geçitli, Helezin, Dallarca, Sofiler, Bildiş, Gönen, Hellim, Dosnik, Hevenk, Gudayık, Karuk, Kaşyazı, Güney Pınarı, Tankut, Husukan, Vankok, Sakol, Gözpınar, Geçitli, Aldosek, Kağındak, Ortanca, Onevler Köyleri ile özel trafolu müşterilere” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.