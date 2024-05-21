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Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın o ilçelerine uyarı! 22 Mayıs elektrik kesintisi listesi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın o ilçelerine uyarı! 22 Mayıs elektrik kesintisi listesi mask
Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın o ilçelerine uyarı! 22 Mayıs elektrik kesintisi listesi
Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın o ilçelerine uyarı! 22 Mayıs elektrik kesintisi listesi
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AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:

Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın o ilçelerine uyarı! 22 Mayıs elektrik kesintisi listesi

“Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Necip Fazıl Kültür Merkezi’ne,

Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın o ilçelerine uyarı! 22 Mayıs elektrik kesintisi listesi

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Kuzkent, Kelleş, Eğrice, Yiğitler, Karagöl ve Hürriyet mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın o ilçelerine uyarı! 22 Mayıs elektrik kesintisi listesi

AKEDAŞ Adıyaman’ın da bazı mahallelerinde kesinti yapılacağını duyurdu. Adıyaman’da ise:

Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın o ilçelerine uyarı! 22 Mayıs elektrik kesintisi listesi

“Bugün 13.00 ila 13.15 saatleri arasında Gerger ilçesine bağlı Konacık, Eskikent, Deyro, Tillo, Geçitli, Helezin, Dallarca, Sofiler, Bildiş, Gönen, Hellim, Dosnik, Hevenk, Gudayık, Karuk, Kaşyazı, Güney Pınarı, Tankut, Husukan, Vankok, Sakol, Gözpınar, Geçitli, Aldosek, Kağındak, Ortanca, Onevler Köyleri ile özel trafolu müşterilere,

Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın o ilçelerine uyarı! 22 Mayıs elektrik kesintisi listesi

Bugün 16.00 ila 16.15 saatleri arasında Gerger ilçesine bağlı Konacık, Eskikent, Deyro, Tillo, Geçitli, Helezin, Dallarca, Sofiler, Bildiş, Gönen, Hellim, Dosnik, Hevenk, Gudayık, Karuk, Kaşyazı, Güney Pınarı, Tankut, Husukan, Vankok, Sakol, Gözpınar, Geçitli, Aldosek, Kağındak, Ortanca, Onevler Köyleri ile özel trafolu müşterilere” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 
Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın o ilçelerine uyarı! 22 Mayıs elektrik kesintisi listesi

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21 May 2024 - 09:41 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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