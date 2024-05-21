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21 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri

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Ezan vakitleri gerçekleştirilen 5 vakit namazın başlangıç ve bitiş saatlerini belirtir. Ezan ise bu vakitlerin başlangıcı hatırlatan, insanlara namaz için yapılan bir çağrıdır. Ezan Müslümanlara namaz vaktinin başladığını bildiren çağrıdır. Ezan vakitleri ise güneşin konumuna ve günün saatine göre hesaplanır. Malatya’da bugün ezan vakti saat kaçta olacak? Detaylar haberimizde…

21 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri mask
21 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri
21 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri
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Müslümanların kılmakla yükümlü oldukları 5 vakit namaz bulunur. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. İşte Malatya’da, 21 Mayıs 2024 tarihindeki ezan saatleri:

21 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri

21 MAYIS 2024 PAZARTESİ

İmsak Saati: 03.22,
Güneş Vakti: 05.04,
Öğle Ezanı: 12.28,
İkindi Ezanı: 16.20,
Akşam Ezanı: 19.43,
Yatsı Ezanı: 21.18.
21 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri

NAMAZ KILARKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Allah ile kulun arasındaki önemli bağlardan olan namaz sırasında dikkat edilecek bazı hususlar bulunur. Namaz kılan kişinin de bazı kurallara uyması gerekir. Namaz kılan kişi namaz sırasında sadece namaza odaklanmalıdır. Namaza odaklanmak, dikkati dağıtmamak, hızlı kılmamak dikkat edilmesi gereken unsurlardan bazılarıdır. Namazı belirlenen kurallara göre kılmalı, acele edilmemelidir. Secdeye ve rükuya giderken söylenilmesi gerekenler tam olarak söylenmeli, belirlenen kurallara uyulmalıdır. Mesela secdeye gidilirken yedi kemik üzerinde secde etmek Peygamber Efendimizin hadislerinde de yer almaktadır.

21 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri

Namaz kılarken dünyevi düşüncelere dalmamak, bu düşünceleri terk etmek, bakışları kontrol etmek, sağa sola bakmamak önem arz ediyor. Namaz esnasında esnemenin de çok doğru olmadığı belirtiliyor.

21 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri
 

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21 May 2024 - 09:33 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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