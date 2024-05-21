21 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

21 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Anadolu Eczanesi
Battalgazi 05538499644
Halk Sağlığı Müd. Arkası Sıtmapınarı Sağlık Ocağı Girişi
24 saat açık!
Deva Eczanesi
Battalgazi 04223217419
Fırat Mahallesi İpek Caddesi İpek Asm Karşısı No:50/a Battalgazi/malatya
24 saat açık!
Aksu Eczanesi
Battalgazi Eski Malatya 05064433444
Alacakapı Mah. Turgut Özal Caddesi No:24
24 saat açık!
Güngör Eczanesi
Yeşilyurt 04223256282
Fahri Kayahan Bp Petrol Karşı Girişi Çarşı Market Yanı Güngör Cad. Karakavak
24 saat açık!
Paşahan Eczanesi
Yeşilyurt 04223235317
Malatya Büyükşehir Belediyesi Yanı, Sümer Camii Altı Geçici Ticaret Alanı No. E 1-1
24 saat açık!
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.