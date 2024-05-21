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21 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 21 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 21 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

21 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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21 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Anadolu Eczanesi

Battalgazi 05538499644

Halk Sağlığı Müd. Arkası Sıtmapınarı Sağlık Ocağı Girişi

24 saat açık!

Deva Eczanesi

 Battalgazi 04223217419

Fırat Mahallesi İpek Caddesi İpek Asm Karşısı No:50/a Battalgazi/malatya

24 saat açık!

Aksu Eczanesi

Battalgazi Eski Malatya 05064433444

Alacakapı Mah. Turgut Özal Caddesi No:24

24 saat açık!

Güngör Eczanesi

Yeşilyurt 04223256282

Fahri Kayahan Bp Petrol Karşı Girişi Çarşı Market Yanı Güngör Cad. Karakavak

24 saat açık!

Paşahan Eczanesi

Yeşilyurt 04223235317

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yanı, Sümer Camii Altı Geçici Ticaret Alanı No. E 1-1

24 saat açık!

 
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21 May 2024 - 08:16 Malatya- Asayiş

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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