Malatya’da bugün hava nasıl olacak? 21 Mayıs Malatya hava durumu

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği beklendiği belirtilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği ve rüzgarların kuzeyli yönlerden orta kuvvette; yağış anında zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin edildiği açıklandı.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 29 derece,
Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 29 derece,
Arapgir: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 25 derece,
Arguvan: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 26 derece,
Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 30 derece,
Darende: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 28 derece,
Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 28 derece,
Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 30 derece,
Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 26 derece,
Kale: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 29 derece,
Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 24 derece,
Pütürge: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 27 derece,
Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 31 derece,
Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 29 derece.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.