Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarının ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanların dikkatine! Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede yağışlı bir dönem başlıyor. Bu durum, açık hava aktivitelerini etkileyebilir.

Malatya'da hava durumu tahminlerine göre, yağışlı bir hafta bekleniyor. İşte önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU

Salı, 21 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Hava çok bulutlu ve sıcak geçecek. Yağmur beklenmiyor.

Çarşamba, 22 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Parçalı bulutlu ve genel anlamda sıcak bir gün olabilir.

Perşembe, 23 Mayıs: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı bu tarihte yağmur etkisi görülebilir.

Cuma, 24 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Cuma günü havada yağmur etkisi bekleniyor.

Cumartesi, 25 Mayıs: En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık 21°C olacak. Sağanak yağışlar görülebilir.

Pazar, 26 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 23°C olacak. Havanın bulutlu ve sıcak geçeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi, 27 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 25°C olacak. Hafta, az bulutlu bir günle başlayacak ve sıcak bir gün geçmesi bekleniyor.