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TÜVTÜRK Malatya Araç Muayene İstasyonu nerede?

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Araç sahiplerinin belirli periyotlarla yaptırmak zorunda olduğu araç muayenesi Malatya’da nerede yapılıyor? TÜVTÜRK Malatya Araç Muayene İstasyonu nerede? Araç muayenesi için randevu nasıl alınır? Araç muayene ücretleri ne kadar?

TÜVTÜRK Malatya Araç Muayene İstasyonu nerede? mask
TÜVTÜRK Malatya Araç Muayene İstasyonu nerede?
TÜVTÜRK Malatya Araç Muayene İstasyonu nerede?
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Araç sahiplerinin belirli periyotlarla yaptırmak zorunda olduğu araç muayenesi Malatya’da nerede yapılıyor? TÜVTÜRK Malatya Araç Muayene İstasyonu nerede? Araç muayenesi için randevu nasıl alınır? Araç muayene ücretleri ne kadar?

TÜVTÜRK Malatya Araç Muayene İstasyonu nerede?

Araç muayenesi, sürücülerin belirli periyotlarla yaptırmak zorunda olduğu bir işlem. TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında hem muayeneler hem de sigorta bilgileri ve diğer tüm detaylar irdeleniyor. Peki, TÜVTÜRK Malatya Araç Muayene İstasyonu nerede?

TÜVTÜRK Malatya Araç Muayene İstasyonu nerede?


TÜVTÜRK MALATYA ARAÇ MUAYENE İSTASYONU NEREDE?

TÜVTÜRK Malatya Araç Muayene İstasyonu’nun adresi şu şekilde:
Çamurlu Mahallesi Fide Sok. No: 5 Battalgazi / MALATYA

TÜVTÜRK Malatya Araç Muayene İstasyonu nerede?


Tel: 0 850 222 8888
Malatya tabiriyle anlatmak gerekirse; Elazığ yolu istikametinde eski YİMPAŞ önündeki kavşağı geçtikten sonra karşınıza çıkan ikinci kavşaktan sağa döndüğünüzde karşınıza TÜVTÜRK Malatya Araç Muayene İstasyonu çıkacaktır.

TÜVTÜRK Malatya Araç Muayene İstasyonu nerede?


2024 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 yılı araç muayene ücretleri şu şekilde:
Motosiklet, motorlu bisiklet, römorklu veya römorksuz traktör - 927,60 TL
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork - 1.821,60 TL
Otobüs, Kamyon, Tanker, Çekici - 2.462,40 TL

TÜVTÜRK Malatya Araç Muayene İstasyonu nerede?


ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Araç muayene randevusu için yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK’tür. TÜVTÜRK’ün internet sitesinden, e-Devlet’te “TÜVTÜRK Muayene Randevu Kayıt” üzerinden ve 0850 222 88 88 TÜVTÜRK çağrı merkezini de arayarak randevu almak mümkün.

TÜVTÜRK Malatya Araç Muayene İstasyonu nerede?

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21 May 2024 - 00:10 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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