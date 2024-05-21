Araç sahiplerinin belirli periyotlarla yaptırmak zorunda olduğu araç muayenesi Malatya’da nerede yapılıyor? TÜVTÜRK Malatya Araç Muayene İstasyonu nerede? Araç muayenesi için randevu nasıl alınır? Araç muayene ücretleri ne kadar?

Araç muayenesi, sürücülerin belirli periyotlarla yaptırmak zorunda olduğu bir işlem. TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında hem muayeneler hem de sigorta bilgileri ve diğer tüm detaylar irdeleniyor. Peki, TÜVTÜRK Malatya Araç Muayene İstasyonu nerede?



TÜVTÜRK MALATYA ARAÇ MUAYENE İSTASYONU NEREDE?

TÜVTÜRK Malatya Araç Muayene İstasyonu’nun adresi şu şekilde:

Çamurlu Mahallesi Fide Sok. No: 5 Battalgazi / MALATYA



Tel: 0 850 222 8888

Malatya tabiriyle anlatmak gerekirse; Elazığ yolu istikametinde eski YİMPAŞ önündeki kavşağı geçtikten sonra karşınıza çıkan ikinci kavşaktan sağa döndüğünüzde karşınıza TÜVTÜRK Malatya Araç Muayene İstasyonu çıkacaktır.



2024 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 yılı araç muayene ücretleri şu şekilde:

Motosiklet, motorlu bisiklet, römorklu veya römorksuz traktör - 927,60 TL

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork - 1.821,60 TL

Otobüs, Kamyon, Tanker, Çekici - 2.462,40 TL



ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Araç muayene randevusu için yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK’tür. TÜVTÜRK’ün internet sitesinden, e-Devlet’te “TÜVTÜRK Muayene Randevu Kayıt” üzerinden ve 0850 222 88 88 TÜVTÜRK çağrı merkezini de arayarak randevu almak mümkün.