Dev anket yapıldı ilk sıra şaşırtmadı İşte Türkiye’de en çok okunan 20 kitap

Kitap okumak; bilgi edinmek, eğlenmek, hayal gücünü genişletmek, düşünceyi geliştirmek veya sadece boş zamanı değerlendirmek amacıyla yapılan çok kıymetli bir aktivite olarak tanımlanıyor. Kitaplar, farklı türlerde ve konularda olabiliyor ve okuyuculara geniş bir yelpazede deneyimler sunabiliyor. Türkiye’de okunan kitaplar ise genellikle popüler yayınlar bazında öne çıkabiliyor ancak asıl kitap kurtları kesinlikle bu kapsamın dışında kalıyor. Bu bağlamda yapılan bir anket Türkiye’de en çok okunan 20 kitabı ortaya çıkardı. İşte o kitaplar…
Kitap okuma, zihinsel becerileri geliştirmenin yanı sıra empati kurma yeteneğini artırabilir, yeni fikirler keşfetmeyi teşvik edebilir ve dünyayı daha derinlemesine anlamak için bir araç sağlayabilir. Ayrıca, kişisel gelişim ve eğitim için önemli bir kaynak olarak kabul edilir. Her yaştan insan için faydalıdır ve yaşam boyu devam edebilecek bir alışkanlık olabilir.
İŞTE O LİSTE
Kitaplar, farklı türlerde ve konularda olabiliyor ve okuyuculara geniş bir yelpazede deneyimler sunabiliyor. Türkiye’de okunan kitaplar ise genellikle popüler yayınlar bazında öne çıkabiliyor ancak asıl kitap kurtları kesinlikle bu kapsamın dışında kalıyor. Bu bağlamda 1000kitap tarafından yapılan bir anket Türkiye’de en çok okunan 20 kitabı ortaya çıkardı. İşte o kitaplar:
1-Kürk Mantolu Madonna
2-Küçük Prens
3-Dönüşüm
4-Uçurtma Avcısı
5-Simyacı
6-Satranç
7-Şeker Portakalı
8-Hayvan Çiftliği
9- Suç ve Ceza
10-Olasılıksız
11-Fareler ve İnsanlar
12-Çalıkuşu
13-Aşk
14-Kuyucaklı Yusuf
15-Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu
16-1984
17-Sefiller
18-Bin Muhteşem Güneş
19-İnsan Ne İle Yaşar
20-Serenad
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.