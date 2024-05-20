Özel eğitim ve rehabilitasyon dolandırıcıları yakayı ele verdi

Elazığ'da kamu zararına yol açtığı tespit edilen 5 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine yönelik düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, 'kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması kapsamında yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Elazığ'da faaliyet gösteren bazı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde sağlık raporuna istinaden eğitim ve rehabilitasyon hizmeti planlanan bireylerin eğitim ve bakım hizmeti almadan almış gibi gösterilerek kamu zararına yol açıldığı tespit edildi. Bu doğrultuda, söz konusu merkezlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 15 şüpheli suç unsurlarıyla birlikte gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi. Yapılan mahkeme değerlendirmesi sonucunda, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı