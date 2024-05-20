Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Yıkımı dünya tarihine geçmişti Yeşilevler işte böyle görünecek

Asrın felaketinde ağır yara alan Malatya’da tünel kalıpla inşa edilen 9 bloktan oluşan 540 dairelik Yeşilevler Sitesi aynı anda bin 660 kilogram patlayıcı kullanılarak yıkılmış, dünyada ilk kez aynı anda bu kadar çok binanın yıkımı gerçekleştirilmişti. Yıkımı dünya tarihine geçen Yeşilevler’in kaderi ve nasıl görüneceği belli oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20248043/yikimi-dunya-tarihine-gecmisti-yesilevler-iste-boyle-gorunecek



Yakınca’ya bir dokunduk bin ah işittik Sahipsiz şehrin daha da sahipsiz mahallesi Yakınca

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi, depremin etkilediği noktalardan biri. Şu sıralar iş makinelerinin sesinin duyulduğu mahallede vatandaşlar şimdiye kadar burada hiçbir şey yapılmamasından dert yandı. “Malatya sahipsiz, Yakınca daha da sahipsiz” ifadelerinde bulunan Yakınca Mahallesi’ndeki vatandaşlar, sıkıntılarını BUSABAH Medya’ya anlattı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20247731/yakincaya-bir-dokunduk-bin-ah-isittik-sahipsiz-sehrin-daha-da-sahipsiz-mahallesi-yakinca



Malatya Büyükşehir Belediyesi depremde ne kadar harcama yaptı?

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılına ait faaliyet raporunu açıkladı. Buna göre 6 Şubat depremlerinden sonra belediyenin yaptığı harcama 73 milyon 187 bin 898 TL olarak açıklandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20247040/malatya-buyuksehir-belediyesi-depremde-ne-kadar-harcama-yapti



Yeşilevler ve Bostanbaşı Mahallesi için yeni projeler yolda

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Yeşilevler Sitesi'nin bulunduğu alanda 708 konutluk bir proje planlandığını açıkladı. Ölmeztoprak, projenin ihale sürecinin devam ettiğini belirterek, deprem sonrası yıkılan binaların yerine modern ve güvenli konutlar inşa edileceğini dile getirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20246403/yesilevler-ve-bostanbasi-mahallesi-icin-yeni-projeler-yolda



Malatya’nın en meşhur piknik alanı Bu tabiat parkında yok yok

Yaz geldi geldi piknik sezonu açıldı. Malatya’nın en meşhur bölgesi olan ve Orduzu’da bulunan Turgut Özal Tabiat Park akla geliyor. Piknik severler için Turgut Özal Tabiat Park’ta yok yok.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/foto/20246261/malatyanin-en-meshur-piknik-alani-bu-tabiat-parkinda-yok-yok



“Sorunlar gizlenerek çözülemez” dedi yetkilileri uyardı

Yetkililere çağrıda bulunarak, şehirdeki problemlerin çözümü için merkezi hükümetten talepte bulunup baskı yapması gerektiğine dikkat çeken İnşaat Mühendisleri Odası Malatya İl Başkanı Bedir Özten, sorunların gizlenerek veya örtbas edilerek çözülemeyeceğini ifade ederek önemli açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20245999/sorunlar-gizlenerek-cozulemez-dedi-yetkilileri-uyardi



Malatya’nın Saray Mahallesi Fuzuli Caddesi ve Kışla Caddesi'nin akıbeti belli oldu

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Saray Mahallesi Fuzuli Caddesi ve Kışla Caddesi hakkında açıklama yaptı. Bu bölgenin inşaat işini Kuzu İnşaat A.Ş. üstlendi. Bu 3 bölgede toplamda 594 konut, 493 dükkân, 265 ofis ve 24 blok yer alacak. Bu sayede Malatya'nın merkezi, modern bir konut ve iş merkezi haline dönüşecek. Toplamda 1352 bağımsız birimle Malatya'nın yaşam alanlarına ve ekonomisine katkı sağlanacak.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20245209/malatyanin-saray-mahallesi-fuzuli-caddesi-ve-kisla-caddesinin-akibeti-belli-oldu



“Bu nasıl iş” dedirten hadiseler silsilesi Evi teslim edilen depremzede vatandaş da mağdur

Malatya 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Evlerini kaybeden vatandaşlar zor şartlar altında konteynerde yaşam mücadelesi veriyor. Uzun süre evlerine kavuşma hayali kuran vatandaş şubat ayında teslim edilen evlerin sıkıntılarından kaynaklı mağduriyet yaşadı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20243783/bu-nasil-is-dedirten-hadiseler-silsilesi-evi-teslim-edilen-depremzede-vatandas-da-magdur



İşte Malatya’da rezerv alanı ilan edilen tüm mahalleler

Malatya’da hangi mahallelerin rezerv alanı olduğu, hangi ilçede kaç rezerv alanı ilan edildiği merak konusu. İşte rezerv alanı ilan edilen tüm mahalleler…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20248408/iste-malatyada-rezerv-alani-ilan-edilen-tum-mahalleler