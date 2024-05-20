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İşte Malatya’da rezerv alanı ilan edilen tüm mahalleler

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Malatya’da hangi mahallelerin rezerv alanı olduğu, hangi ilçede kaç rezerv alanı ilan edildiği merak konusu. İşte rezerv alanı ilan edilen tüm mahalleler…

İşte Malatya’da rezerv alanı ilan edilen tüm mahalleler malatya haber mask
İşte Malatya’da rezerv alanı ilan edilen tüm mahalleler malatya haber
İşte Malatya’da rezerv alanı ilan edilen tüm mahalleler malatya haber
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Malatya’da hangi mahallelerin rezerv alanı olduğu, hangi ilçede kaç rezerv alanı ilan edildiği merak konusu. İşte rezerv alanı ilan edilen tüm mahalleler…

İşte Malatya’da rezerv alanı ilan edilen tüm mahalleler

Deprem bölgesi ve dolayısı ile Malatya’nın en yoğun gündemlerinden birini temsil eden rezerv alanı vatandaşların merak ettiği konulardan biri. Peki, hangi mahalleler rezerv alanı oldu?

İşte Malatya’da rezerv alanı ilan edilen tüm mahalleler

BATTALGAZİ

Yeni Hamam,
Dabakhane,
Kavaklıbağ,
İsmetiye,
Niyazi,
Şıkşık,
Hamidiye,
Saray,

İşte Malatya’da rezerv alanı ilan edilen tüm mahalleler

Şehit Fevzi,
Taştepe,
Akpınar,
Kırçuval,
Sancaktar,
Göztepe,
Tandoğan,
Çöşnük,

İşte Malatya’da rezerv alanı ilan edilen tüm mahalleler

Yıldıztepe,
Cirikpınar,
İstiklal,
İzzetiye,
Aslanbey,
Nuriye,
Cevherizade,
Ferhadiye,

İşte Malatya’da rezerv alanı ilan edilen tüm mahalleler

Kernek,
Halfettin,
Zafer,
Hidayet,
Alacakapı,
Hanımınçiftliği,
Fuzuli,
Kışla

İşte Malatya’da rezerv alanı ilan edilen tüm mahalleler

Darende: Bir mahalle

Doğanşehir: 2 mahalle

Doğanyol: 3 mahalle

Pütürge: 2 mahalle

İşte Malatya’da rezerv alanı ilan edilen tüm mahalleler

YEŞİLYURT

Bentbaşı,
Bahçebaşı,
Çavuşoğlu,
Hoca Ahmet Yesevi,
İlyas,
Kaynarca,

İşte Malatya’da rezerv alanı ilan edilen tüm mahalleler

Kiltepe,
Melekbaba,
Salköprü,
Şeyh Bayram,
Yakınca,
Zaviye
Gündüzbey (çalışmalar devam ediyor)

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20 May 2024 - 23:10 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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