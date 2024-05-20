İşte Malatya’da rezerv alanı ilan edilen tüm mahalleler

Malatya’da hangi mahallelerin rezerv alanı olduğu, hangi ilçede kaç rezerv alanı ilan edildiği merak konusu. İşte rezerv alanı ilan edilen tüm mahalleler…
Deprem bölgesi ve dolayısı ile Malatya’nın en yoğun gündemlerinden birini temsil eden rezerv alanı vatandaşların merak ettiği konulardan biri. Peki, hangi mahalleler rezerv alanı oldu?
BATTALGAZİ
Yeni Hamam,
Dabakhane,
Kavaklıbağ,
İsmetiye,
Niyazi,
Şıkşık,
Hamidiye,
Saray,
Şehit Fevzi,
Taştepe,
Akpınar,
Kırçuval,
Sancaktar,
Göztepe,
Tandoğan,
Çöşnük,
Yıldıztepe,
Cirikpınar,
İstiklal,
İzzetiye,
Aslanbey,
Nuriye,
Cevherizade,
Ferhadiye,
Kernek,
Halfettin,
Zafer,
Hidayet,
Alacakapı,
Hanımınçiftliği,
Fuzuli,
Kışla
Darende: Bir mahalle
Doğanşehir: 2 mahalle
Doğanyol: 3 mahalle
Pütürge: 2 mahalle
YEŞİLYURT
Bentbaşı,
Bahçebaşı,
Çavuşoğlu,
Hoca Ahmet Yesevi,
İlyas,
Kaynarca,
Kiltepe,
Melekbaba,
Salköprü,
Şeyh Bayram,
Yakınca,
Zaviye
Gündüzbey (çalışmalar devam ediyor)
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.