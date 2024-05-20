İşte Malatya’da rezerv alanı ilan edilen tüm mahalleler

Malatya’da hangi mahallelerin rezerv alanı olduğu, hangi ilçede kaç rezerv alanı ilan edildiği merak konusu. İşte rezerv alanı ilan edilen tüm mahalleler…

Deprem bölgesi ve dolayısı ile Malatya’nın en yoğun gündemlerinden birini temsil eden rezerv alanı vatandaşların merak ettiği konulardan biri. Peki, hangi mahalleler rezerv alanı oldu?

Yeni Hamam,

Dabakhane,

Kavaklıbağ,

İsmetiye,

Niyazi,

Şıkşık,

Hamidiye,

Saray,

Şehit Fevzi,

Taştepe,

Akpınar,

Kırçuval,

Sancaktar,

Göztepe,

Tandoğan,

Çöşnük,

Yıldıztepe,

Cirikpınar,

İstiklal,

İzzetiye,

Aslanbey,

Nuriye,

Cevherizade,

Ferhadiye,

Kernek,

Halfettin,

Zafer,

Hidayet,

Alacakapı,

Hanımınçiftliği,

Fuzuli,

Kışla

Darende: Bir mahalle

Doğanşehir: 2 mahalle

Doğanyol: 3 mahalle

Pütürge: 2 mahalle

Bentbaşı,

Bahçebaşı,

Çavuşoğlu,

Hoca Ahmet Yesevi,

İlyas,

Kaynarca,

Kiltepe,

Melekbaba,

Salköprü,

Şeyh Bayram,

Yakınca,

Zaviye

Gündüzbey (çalışmalar devam ediyor)