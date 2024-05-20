Ağrı'da “şok” uygulamada silah ve fişeklere el konuldu

Ağrı'da Asayiş Şube Müdürlüğü Önleyici Ekipler Büro Amirliği tarafından düzenlenen şok uygulamada, kentin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Kent merkezinde Gazi, 100. Yıl ve Fatih mahallelerinde uygulama noktalarında şüpheli araçlar ve sürücüler üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda B.A., T.B., R.A. ve M.Ç. isimli şahısların üzerinde 1 adet ruhsatsız yivsiz otomatik tüfek, 111 adet fişek ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı