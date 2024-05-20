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Ağrı'da “şok” uygulamada silah ve fişeklere el konuldu

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Ağrı'da Asayiş Şube Müdürlüğü Önleyici Ekipler Büro Amirliği tarafından düzenlenen şok uygulamada, kentin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Ağrı'da “şok” uygulamada silah ve fişeklere el konuldu mask
Ağrı'da “şok” uygulamada silah ve fişeklere el konuldu
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Ağrı'da Asayiş Şube Müdürlüğü Önleyici Ekipler Büro Amirliği tarafından düzenlenen şok uygulamada, kentin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Ağrı'da “şok” uygulamada silah ve fişeklere el konuldu

Kent merkezinde Gazi, 100. Yıl ve Fatih mahallelerinde uygulama noktalarında şüpheli araçlar ve sürücüler üzerinde arama yapıldı.

Ağrı'da “şok” uygulamada silah ve fişeklere el konuldu

Yapılan aramalarda B.A., T.B., R.A. ve M.Ç. isimli şahısların üzerinde 1 adet ruhsatsız yivsiz otomatik tüfek, 111 adet fişek ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Ağrı, şok uygulama, operasyon, Şüpheli, araç

20 May 2024 - 22:10 - Gündem

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