Ağrı'da büyükbaş hayvana yapılan manevra kaza getirdi: 6 yaralı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinden Taşlıçay ilçesine doğru seyir halinde olan bir araç, önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için yapılan manevra sonucunda kaza yaptı.
Edinilen bilgilere göre, sürücünün ani manevra yapmasıyla araç direksiyon hakimiyetini kaybederek bir ağaca çarptı.
Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan 6 kişiyi ambulansla Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.