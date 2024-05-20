Ağrı'da büyükbaş hayvana yapılan manevra kaza getirdi: 6 yaralı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinden Taşlıçay ilçesine doğru seyir halinde olan bir araç, önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için yapılan manevra sonucunda kaza yaptı.

Edinilen bilgilere göre, sürücünün ani manevra yapmasıyla araç direksiyon hakimiyetini kaybederek bir ağaca çarptı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan 6 kişiyi ambulansla Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı