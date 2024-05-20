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Ağrı'da büyükbaş hayvana yapılan manevra kaza getirdi: 6 yaralı

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Ağrı'nın Diyadin ilçesinden Taşlıçay ilçesine doğru seyir halinde olan bir araç, önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için yapılan manevra sonucunda kaza yaptı.

Ağrı'da büyükbaş hayvana yapılan manevra kaza getirdi: 6 yaralı mask
Ağrı'da büyükbaş hayvana yapılan manevra kaza getirdi: 6 yaralı
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinden Taşlıçay ilçesine doğru seyir halinde olan bir araç, önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için yapılan manevra sonucunda kaza yaptı.

Ağrı'da büyükbaş hayvana yapılan manevra kaza getirdi: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, sürücünün ani manevra yapmasıyla araç direksiyon hakimiyetini kaybederek bir ağaca çarptı.

Ağrı'da büyükbaş hayvana yapılan manevra kaza getirdi: 6 yaralı

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan 6 kişiyi ambulansla Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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20 May 2024 - 22:07 - Gündem

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