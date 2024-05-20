Hakkari'de dağlık alanda yaralanan kadın için kurtarma operasyonu

Hakkari'nin Oğul köyünde pancar toplarken düşerek yaralanan G.K. (50) isimli kadın için ekipler seferber oldu.
Kadının dengesini kaybederek Oğul Deresi kenarına yuvarlanması üzerine, olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kadına ulaşan ekipler, kadının ayağında kırık olduğunu tespit etti ancak debisi yüksek olan dereyi geçemeyince helikopter talebinde bulundu. Kurtarma çalışmalarını takip eden Hakkari İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Resul Karadeniz, ekiplerin kadına ulaştığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.