Yıkımı dünya tarihine geçmişti Yeşilevler işte böyle görünecek

Asrın felaketinde ağır yara alan Malatya’da tünel kalıpla inşa edilen 9 bloktan oluşan 540 dairelik Yeşilevler Sitesi aynı anda bin 660 kilogram patlayıcı kullanılarak yıkılmış, dünyada ilk kez aynı anda bu kadar çok binanın yıkımı gerçekleştirilmişti. Yıkımı dünya tarihine geçen Yeşilevler’in kaderi ve nasıl görüneceği belli oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin başında gelen Malatya’da Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan 11 bloklu Yeşilevler Sitesi’nin 9 bloğu 15 Eylül 2023 tarihinde aynı anda bin 660 kilogram patlayıcı kullanılarak patlatıldı. Dünyada ilk kez aynı anda bu kadar çok binanın tek seferde patlatıldığı Malatya’da bu anlar herkesin hafızasına kazındı.

KAÇ KONUT YAPILACAK?

Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan ve depremlerde aldığı hasar sonrası yıkılan kentin sembol yapılarından Yeşilevler’e ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 700 konuta karşılık 6’sı kapıcı dairesi olmak üzere 708 konut projesinin hazırlandığını belirterek projenin ihale aşamasında olduğunu kaydetti.

NASIL GÖRÜNECEK?

Yeşilevler’in nasıl görüneceğine ilişkin de bir görsel paylaşıldı. İncelenen görsele göre, bölgenin eski dokusuna zarar vermeden depreme dayanıklı, çevreyle uyumlu ve pratik görünümlü yapıların yükseleceği görülüyor.