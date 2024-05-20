Şanlıurfa Suruç'ta çıkan yangında binlerce arı telef oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan Mızar Mahallesi'nde, arı kovanlarının yer aldığı arazide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında, arıcı Mahmut Kaya'nın 60 arı kovanı ve binlerce bal arısı telef oldu.

Olayın detaylarına göre, geçtiğimiz hafta arı üretimi yapmak üzere kovanlarını kurduğu arazi, sarhoş oldukları iddia edilen kişiler tarafından ateşe verildi. Rüzgarın etkisiyle yangın, hızla büyüyerek kovanların bulunduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, ancak maddi zarar büyük boyuttaydı.

Arıcı Mahmut Kaya, yangında 150 bin TL'nin üzerinde maddi zarara uğradığını ifade etti. Yetkililere, çaresizlik içinde yaşadığı durumu aktararak yardım talep etti. Jandarma ise olayla ilgili inceleme başlattı ve tutanak tuttu.

Mahmut Kaya,

"Şu an çaresiz bir durumdayım. Yetkililerden yardım bekliyorum. Bana bir destek olursa bu mesleğimi sürdürmeye çalışırım"

dedi.