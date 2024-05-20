Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Malatya Karayolu un fabrikası civarında Hüseyin D. idaresindeki 02 AEC 289 plakalı otomobil ile Muhammet A. A. idaresindeki 23 AEB 955 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.