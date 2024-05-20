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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı mask
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Malatya Karayolu un fabrikası civarında Hüseyin D. idaresindeki 02 AEC 289 plakalı otomobil ile Muhammet A. A. idaresindeki 23 AEB 955 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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20 May 2024 - 21:24 - Asayiş

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