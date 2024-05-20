Gaziantep’te gümrük kaçağı akıllı telefon operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda piyasa değeri 2 milyon TL olan gümrük kaçağı 106 adet cep telefonu ele geçirdi.

A.I. ve M.G. isimli iki farklı iş yerinde ve araçta yapılan operasyonlarda ayrıca 25 adet gümrük kaçağı elektronik aksesuar ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı