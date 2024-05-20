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Gaziantep’te gümrük kaçağı akıllı telefon operasyonu

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda piyasa değeri 2 milyon TL olan gümrük kaçağı 106 adet cep telefonu ele geçirdi.

Gaziantep’te gümrük kaçağı akıllı telefon operasyonu mask
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda piyasa değeri 2 milyon TL olan gümrük kaçağı 106 adet cep telefonu ele geçirdi.

Gaziantep’te gümrük kaçağı akıllı telefon operasyonu

A.I. ve M.G. isimli iki farklı iş yerinde ve araçta yapılan operasyonlarda ayrıca 25 adet gümrük kaçağı elektronik aksesuar ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Şehitkamil, Şahinbey, operasyon, gözaltı, Şüpheli, Gaziantep

20 May 2024 - 21:22 - Gündem

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