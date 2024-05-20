- Gündem

Kahramanmaraş’ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi Doğu Çevre Yolu üzerinde yaşanan trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu yaşlı bir yaya hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti mask
Kahramanmaraş’ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi Doğu Çevre Yolu üzerinde yaşanan trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu yaşlı bir yaya hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, T.S. idaresindeki 46 KD 044 plakalı Opel marka otomobil, seyir halindeyken bankalar mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen 83 yaşındaki Mehmet Karadöl’e çarptı.

Kahramanmaraş’ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak Özel Sular Akademi Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Karadöl, ağır yaralarına rağmen doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, İstasyon Mahallesi, trafik kazası, yaya, vefat, Mehmet Karadöl, sağlık, yaralı

20 May 2024 - 21:18 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL