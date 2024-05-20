Kahramanmaraş’ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi Doğu Çevre Yolu üzerinde yaşanan trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu yaşlı bir yaya hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, T.S. idaresindeki 46 KD 044 plakalı Opel marka otomobil, seyir halindeyken bankalar mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen 83 yaşındaki Mehmet Karadöl’e çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak Özel Sular Akademi Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Karadöl, ağır yaralarına rağmen doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.