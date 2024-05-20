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Şırnak’ta bir haftalık operasyonlarda 55 şüpheliye işlem yapıldı

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarına yönelik Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda son bir hafta içinde düzenledikleri operasyonlarda önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirdi.

Şırnak’ta bir haftalık operasyonlarda 55 şüpheliye işlem yapıldı mask
Şırnak’ta bir haftalık operasyonlarda 55 şüpheliye işlem yapıldı
Şırnak’ta bir haftalık operasyonlarda 55 şüpheliye işlem yapıldı
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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarına yönelik Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda son bir hafta içinde düzenledikleri operasyonlarda önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirdi.

Şırnak’ta bir haftalık operasyonlarda 55 şüpheliye işlem yapıldı

Operasyonlarda 4,94 gram metamfetamin maddesi, 5 bin 371 paket sigara, 410 adet çeşitli emtia (şarj kablosu, kaynak makinası), 144 adet elektronik sigara ve 32 adet cep telefonu bulundu.

Şırnak’ta bir haftalık operasyonlarda 55 şüpheliye işlem yapıldı

Bu operasyonlar sonucunda 55 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yetkililer, terörün finansmanını engellemek ve kaçakçılıkla mücadele etmek için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Şırnak’ta bir haftalık operasyonlarda 55 şüpheliye işlem yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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20 May 2024 - 21:14 - Gündem

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