Şırnak’ta bir haftalık operasyonlarda 55 şüpheliye işlem yapıldı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarına yönelik Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda son bir hafta içinde düzenledikleri operasyonlarda önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirdi.
Operasyonlarda 4,94 gram metamfetamin maddesi, 5 bin 371 paket sigara, 410 adet çeşitli emtia (şarj kablosu, kaynak makinası), 144 adet elektronik sigara ve 32 adet cep telefonu bulundu.
Bu operasyonlar sonucunda 55 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yetkililer, terörün finansmanını engellemek ve kaçakçılıkla mücadele etmek için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.