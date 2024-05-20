MEB duyurdu: Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlere seminer düzenleneceğini açıkladı. Öğretmenlere yönelik mesleki çalışma programı düzenleniyor. Bu çalışmalarda öğretmenler yeni müfredat ile ilgili bilgi edinecek.

MEB’den sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlere seminer düzenleneceği bildirildi. 2023-2024 eğitim öğretim yılının sonu yaklaşıyor. Bakanlık haziran ayında öğretmenlerin yapacağı mesleki çalışmalarla ilgili karar aldı. Bakanlığın aldığı karara göre öğretmenlere yönelik haziran ayının 20-28 tarihleri arasında seminer gerçekleştirilecek.

PROGRAMIN AMACI NEDİR?

Öğretmenler verilen 7 günlük programda ilk 3 günde programın ortak metin kısmını okuyarak ve yeni müfredat hakkında bilgi edinecek. Öğretmenler kendi alanlarında program değişikliği varsa eğer 3 gün gruplarla beraber çalışmaları detaylıca okuyacak. Bakanlık okul türlerine göre hazırlana çalışmaları program doğrultusunda 3 gün boyunca meslek çalışmaları yürütülürken mesleki girişimler desteklenmiş olacak.

KATILIM NASIL OLACAK?

Öğretmenler mesleki çalışma programına hem görev yaptıkları illerde hem de istedikleri illerde seminere katılabilecekler. Öğretmenler https://veri.meb.gov.tr/ adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

İDARİ TATİL OLMASINA DİKKAT EDİLMELİ Mİ?

Bayramdan sonra idari tatil olması halinde aynı çalışmanın programı 5 gün içinde uygulanacak. Bunlardan 2 günü ortak metin incelemesi yapılacak ve 2 gün programı değişen öğretmenlerin grup şeklinde program incelemesi yapılacak. Kalan bir gün içinde de komisyon çalışmaları gerçekleşecek.

Seminer sonrası öğretmenler, incelenecek olan raporlarını https://veri.meb.gov.tr/ adresine yükleyerek Millî Eğitim Bakanlığına iletecek.