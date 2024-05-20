Vali Ersin Yazıcı, Gazze için kurban bağışı yaptı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Kızılay Malatya Şube Başkanlığına vekalet vererek Gazze için 11.750 TL kurban bağışında bulundu.

Vali Ersin Yazıcı Kızılay Malatya Şube Başkanlığına vekalet vererek Gazze için 11.750 TL kurban bağışında bulundu.

Vali Ersin Yazıcı,

“Türk Kızılay’ının, Gazze’deki saldırılarda hayatları olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerine başta gıda, barınma, hijyen ve bebek malzemeleri olmak üzere yardımları devam ederken yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle Gazze için kurban bağışında bulunarak bizler de katkıda bulunduk. Vatandaşlarımızın da bu bayramda, Kızılay’ın yürüttüğü kurban bağış kampanyasına destek vermelerini temenni ediyoruz”

diye konuştu.



Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, Vali Ersin Yazıcı’ya kurban bağışından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN