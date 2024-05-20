Malatya Adliye binaları nerede hizmet veriyor?

Malatya’da bulunan Adliye binası 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alarak yıkıldı. Yeni adliye binasının yapımı sürerken bazı binalar Adliye ek binasına dönüştürülerek adli hizmet vermeye devam etti. Peki, bu hizmet binaları nerede bulunuyor? Geçici adliye binaları nerede hizmet veriyor?

Depremlerin ardından Malatya Adliye binası da ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Adli işlemlerin yürütülebilmesi için bazı kamu kuruluşları adliye binasına dönüştürüldü. Malatya için yeni yapılacak adliye binasının inşası sürerken bu binalar yeni bina inşa edilene kadar bölgenin ihtiyacını karşılayacak. Güncel olarak Malatya’da hizmet veren 4 adliye binasının adresleri ise şu şekilde:

MALATYA ADLİYESİ CEZA MAHKEMELERİ EK HİZMET BİNASI

Malatya Adliyesi Ceza Mahkemeleri Ek Hizmet Binası Malatya- Kayseri Yolu 10’uncu kilometrede yer alıyor. Adresi ise şu şekilde belirtiliyor:

Cafana Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, Yeşilyurt, Malatya.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI BİRİMLERİ

Cumhuriyet Başsavcılığı Birimlerinin yer aldığı Gümrük Bölge Müdürlüğü Binasının adresi ise şu şekilde:

Malatya/Kayseri Yolu 8’inci kilometre, Gezer Mevkii, İkizce Mahallesi, Yeşilyurt/Malatya.

ADALET BAKANLIĞI MALATYA İCRA DAİRESİ

Adalet Bakanlığı Malatya İcra Dairesi ise Halfettin Mahallesi, Adalet Sokak, No: 10 Battalgazi/Malatya’da hizmetlerini yürütüyor.

MALATYA ADLİYESİ HUKUK MAHKEMELERİ EK HİZMET BİNASI

Malatya Adliyesi Hukuk Mahkemeleri Ek Hizmet Binası ise depremlerin ardından eski Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü binasında hizmet veriyor. Adresi ise şu şekilde:

İkizce Mahallesi, Ankara Caddesi, No:33, Yeşilyurt / Malatya.

YENİ YAPILACAK ADLİYE BİNASI

Depremlerin ardından adliye binasını kaybeden Malatya’ya yeni yapılacak olan adliye binasını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadelerle anlattı:

“Malatya Adalet Sarayımız 86 bin 633 metrekare kapalı alana sahip, çok büyük bir adliye olacak ve Malatya’nın ihtiyacını karşılayacaktır”

https://www.busabahmalatya.com/haber/19148690/cok-buyuk-bir-adliye-olacak-ve-malatyanin-ihtiyacini-karsilayacaktir