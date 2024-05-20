Adana’da sulama kanalında kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı

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Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi’nde, serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki yabancı uyruklu Mecid Barho, akıntıya kapılarak kayboldu.

Çırpınmaya başlayan Barho, sudan çıkamayınca çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, gencin bulunması için arama çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı