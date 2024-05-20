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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Emniyet Müdürü defnedildi

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Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 3. sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Gürbüz, memleketi Kayseri’de toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Emniyet Müdürü defnedildi mask
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Emniyet Müdürü defnedildi
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Emniyet Müdürü defnedildi
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Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 3. sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Gürbüz, memleketi Kayseri’de toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Emniyet Müdürü defnedildi

Akyurt POMEM’de görev yapan 3. sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Gürbüz, geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Gürbüz’ün cenazesi, memleketi Kayseri’de Hulusi Akar Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Emniyet Müdürü defnedildi

Cenaze törenine Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Emniyet Müdürü defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# kalp krizi, Emniyet Müdürü Ufuk Gürbüz, Kayseri, vefat, Akyurt POMEM

20 May 2024 - 20:07 - Gündem

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