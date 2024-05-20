Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Emniyet Müdürü defnedildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 3. sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Gürbüz, memleketi Kayseri’de toprağa verildi.
Akyurt POMEM’de görev yapan 3. sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Gürbüz, geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Gürbüz’ün cenazesi, memleketi Kayseri’de Hulusi Akar Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.