- Spor

Sürsürüspor, 23 Elazığ FK’yı satın almayı planlıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde şampiyon olan Sürsürüspor’un, TFF 3. Lig’de ligde kalmayı başaran 23 Elazığ FK’yı satın alacağı iddia edildi.

Sürsürüspor, 23 Elazığ FK’yı satın almayı planlıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde şampiyon olan Sürsürüspor’un, TFF 3. Lig’de ligde kalmayı başaran 23 Elazığ FK’yı satın alacağı iddia edildi.

Sürsürüspor, 23 Elazığ FK’yı satın almayı planlıyor

Sürsürüspor Kulüp Başkanı Selçuk Urul’un, önümüzdeki günlerde 23 Elazığ FK yönetimiyle kulübü devralmak için görüşeceği öğrenildi. Anlaşma sağlanırsa, bu sezon BAL’a yükselen Sürsürüspor, 2024-2025 Futbol Sezonu’nda TFF 3.Lig’de mücadele edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi, şampiyon, Sürsürüspor, TFF 3. Lig, 23 Elazığ FK, Selçuk Urul, Elazığ

20 May 2024 - 20:05 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL