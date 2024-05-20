Sürsürüspor, 23 Elazığ FK’yı satın almayı planlıyor

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde şampiyon olan Sürsürüspor’un, TFF 3. Lig’de ligde kalmayı başaran 23 Elazığ FK’yı satın alacağı iddia edildi.

Sürsürüspor Kulüp Başkanı Selçuk Urul’un, önümüzdeki günlerde 23 Elazığ FK yönetimiyle kulübü devralmak için görüşeceği öğrenildi. Anlaşma sağlanırsa, bu sezon BAL’a yükselen Sürsürüspor, 2024-2025 Futbol Sezonu’nda TFF 3.Lig’de mücadele edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı