Gaziantep'te scooter kazası: Ehliyetsiz sürücüye 1 yıl 8 ay hapis

Gaziantep’te 12 Nisan 2022'de arkadaşı Şimal Toprak ile scooter sürerken ehliyetsiz sürücü Osman Sarı’nın çarpması sonucu hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit'in davasında karar çıktı.

Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Osman Sarı’ya taksirle öldürme suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ezgi Alya Yiğit’in ailesi ve avukatları, bilirkişi raporunun bağımsız bir heyet tarafından yeniden incelenmesini talep etti, ancak mahkeme talepleri reddetti.

Olay, Batıkent Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanmış, Osman Sarı'nın kullandığı 27 SR 997 plakalı otomobil, scooter üzerinde bulunan Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak'a çarpmıştı. Kazada, 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybederken, Şimal Toprak ağır yaralanmıştı. Osman Sarı kazanın ardından gözaltına alınarak tutuklanmış, 28 gün sonra serbest bırakılmıştı. Sürücü hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı