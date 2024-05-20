Hatay'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Dörtyol İlçesi Numune Evler Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar araç içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü kurtardı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak bölgeyi emniyete aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.