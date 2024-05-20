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Hatay'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı mask
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Dörtyol İlçesi Numune Evler Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar araç içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü kurtardı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak bölgeyi emniyete aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Dörtyol, trafik kazası, kaza, yaralı

20 May 2024 - 19:53 - Asayiş

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