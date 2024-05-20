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Hatay Samandağ'da kontrolden çıkan kamyonet apartman bahçesine düştü

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Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, 4 metre yüksekten bir apartmanın bahçesine düştü.

Hatay Samandağ'da kontrolden çıkan kamyonet apartman bahçesine düştü mask
Hatay Samandağ'da kontrolden çıkan kamyonet apartman bahçesine düştü
Hatay Samandağ'da kontrolden çıkan kamyonet apartman bahçesine düştü
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Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, 4 metre yüksekten bir apartmanın bahçesine düştü.

Hatay Samandağ'da kontrolden çıkan kamyonet apartman bahçesine düştü

Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralı sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hatay Samandağ'da kontrolden çıkan kamyonet apartman bahçesine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Samandağ, Çevlik Mahallesi, kamyonet, apartman, bahçe, sağlık

20 May 2024 - 19:51 - Asayiş

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