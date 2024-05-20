Hatay Samandağ'da kontrolden çıkan kamyonet apartman bahçesine düştü

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Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, 4 metre yüksekten bir apartmanın bahçesine düştü.

Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralı sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı