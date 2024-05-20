- Gündem

Ağrı’da 31 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Ağrı’da hakkında 5 ayrı suçtan 31 yıl 2 ay 60 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Ağrı’da 31 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ağrı’da hakkında 5 ayrı suçtan 31 yıl 2 ay 60 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Ağrı’da 31 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, hakkında 5 ayrı suçtan 31 yıl 2 ay 60 gün kesinleşmiş hapis cezası ve bin 720 lira para cezası bulunan B.A. yakalandı. Şahıs, işlemlerin ardından tutuklanarak Patnos Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Ağrı, suç, Tutuklama, kesinleşmiş hapis cezası, firari, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü

20 May 2024 - 19:48 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL