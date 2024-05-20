Ağrı’da 31 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Ağrı’da hakkında 5 ayrı suçtan 31 yıl 2 ay 60 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, hakkında 5 ayrı suçtan 31 yıl 2 ay 60 gün kesinleşmiş hapis cezası ve bin 720 lira para cezası bulunan B.A. yakalandı. Şahıs, işlemlerin ardından tutuklanarak Patnos Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.