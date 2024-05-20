Ağrı’da 31 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Ağrı’da hakkında 5 ayrı suçtan 31 yıl 2 ay 60 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, hakkında 5 ayrı suçtan 31 yıl 2 ay 60 gün kesinleşmiş hapis cezası ve bin 720 lira para cezası bulunan B.A. yakalandı. Şahıs, işlemlerin ardından tutuklanarak Patnos Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı