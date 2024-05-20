Hatay Kumlu'da yüksek gerilim hattı yangını

Hatay'ın Kumlu ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında, yüksek gerilim hattından kaynaklanan bir yangın çıktı. Yangın, toplam 57 dönümlük alanı etkisi altına aldı.
Hatay'ın Kumlu ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında yüksek gerilim hattından kaynaklanan bir yangın çıktı. Yangın, toplam 57 dönümlük alanı etkisi altına aldı. Olay yerine hızla intikal eden Reyhanlı, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Reyhanlı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Müdürlüğü'nden 1 arazöz, çevredeki çiftçilerden 4 traktör, Kırıkhan itfaiyesinden 1 arazöz ve Kumlu itfaiyesinden 2 arazöz ile gerçekleştirilen 1 buçuk saatlik müdahale ve soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangında, hasat aşamasındaki 57 dönüm buğday zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.