Hatay Kumlu'da yüksek gerilim hattı yangını

Hatay'ın Kumlu ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında, yüksek gerilim hattından kaynaklanan bir yangın çıktı. Yangın, toplam 57 dönümlük alanı etkisi altına aldı.

Hatay'ın Kumlu ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında yüksek gerilim hattından kaynaklanan bir yangın çıktı. Yangın, toplam 57 dönümlük alanı etkisi altına aldı. Olay yerine hızla intikal eden Reyhanlı, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Reyhanlı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Müdürlüğü'nden 1 arazöz, çevredeki çiftçilerden 4 traktör, Kırıkhan itfaiyesinden 1 arazöz ve Kumlu itfaiyesinden 2 arazöz ile gerçekleştirilen 1 buçuk saatlik müdahale ve soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangında, hasat aşamasındaki 57 dönüm buğday zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı