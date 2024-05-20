Van Çatak’ta attan düşen hasta için helikopter ambulans havalandı

Van’ın Çatak ilçesindeki Yıldız Tepe Yaylası’nda attan düşerek yaralanan 55 yaşındaki hasta, genel beden travması şikayetiyle helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İlçeden alınan hasta, hızlı müdahale sayesinde güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.