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Van Çatak’ta attan düşen hasta için helikopter ambulans havalandı

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Van’ın Çatak ilçesindeki Yıldız Tepe Yaylası’nda attan düşerek yaralanan 55 yaşındaki hasta, genel beden travması şikayetiyle helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Van Çatak’ta attan düşen hasta için helikopter ambulans havalandı mask
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Van’ın Çatak ilçesindeki Yıldız Tepe Yaylası’nda attan düşerek yaralanan 55 yaşındaki hasta, genel beden travması şikayetiyle helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Van Çatak’ta attan düşen hasta için helikopter ambulans havalandı

İlçeden alınan hasta, hızlı müdahale sayesinde güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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20 May 2024 - 19:41 - Gündem

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