20 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şemsettin Baydoğan’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Yeşilyurt,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yıldız Kökova’nın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aliseydi Korkmaz’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,
61 yaşında vefat eden ve Porga Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Übeyt Baştürk’ün taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Mehmet Işıldak’ın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt,
100 yaşında vefat eden ve İkizpınar Mahallesi Kale Mezarlığına defnedilen Hüseyin Kablan’ın taziye adresi: İkizpınar Mahallesi, Kale.”
Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.