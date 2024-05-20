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20 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

20 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şemsettin Baydoğan’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Yeşilyurt,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yıldız Kökova’nın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aliseydi Korkmaz’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,
61 yaşında vefat eden ve Porga Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Übeyt Baştürk’ün taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Mehmet Işıldak’ın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt,
100 yaşında vefat eden ve İkizpınar Mahallesi Kale Mezarlığına defnedilen Hüseyin Kablan’ın taziye adresi: İkizpınar Mahallesi, Kale.”
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20 May 2024 - 18:15 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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