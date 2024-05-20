Malatya Büyükşehir Belediyesi depremde ne kadar harcama yaptı?

Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’da yüzlerce ev yıkılırken, binlerce evde ağır hasar aldı. Binlerce vatandaş evinden olurken, binlerce vatandaş da şehir dışına çıktı. Malatya’da kalan vatandaşlar için çadırlar, konteyner kentler kuruldu. Binlerce vatandaş aylarca hayatını çadır ve konteyner kentlerde idame ederken, Malatya Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında Malatyalılar için hangi faaliyetlerde bulunduğunu açıkladı.

Buna göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı faaliyet raporuna göre;

“06.02.2023 tarihinde gerçekleşen deprem sonrasında Büyükşehir Belediyemizin tüm Birimleri depremin ilk dakikalarından itibaren sahaya inerek arama kurtarma faaliyetlerinde görev alınmıştır.”

“06 Şubat 04.17' de yaşanan ilk depremin hemen ardından kurumumuza ait tüm tesis ve işletmeler vatandaşlara açılarak, depremzede vatandaşlara ev sahipliği yapmış ve aralıksız hizmet sunmuştur.”

“Kurumumuza ait tüm sosyal tesis ve işletmeler binlerce vatandaşımıza aylarca ev sahipliği yapmıştır.”

“Kurumumuza ait ek hizmet binaları ve ofis depremde zarar gören ve kullanılamaz duruma gelen diğer kamu kurumlarının hizmetlerinin aksamaması için ilgili kurumların kullanımına tahsis edilmiştir.”

“İlimizde yaşanan 6 Şubat depremi nedeni ile belli aralıklar ile depremzedeler için on binlerce yemek yardımı, gıda-giyim-hijyenden oluşan koli yardımı, battaniye ve ısıtıcı yardımı yapılmıştır.”

“Depremzede vatandaşlara mobil aşevi ile on binlerce yemek dağıtımı yapılmıştır.”

“6 Şubat depreminden bu yana 23 bin 630 adet koli dağıtımı yapılmıştır.”

“6 bin 230 Adet Isıtıcı dağıtımı yapılmıştır.”

“12 bin 350 Adet battaniye dağıtımı yapılmıştır.”

“Deprem sonrasında mahalle muhtarlığı olarak kullanılması amacıyla muhtarlarımıza büro tipi konteynerler teslim edildi.”

“Doğanşehir ilçe merkezi Vahap Küçük Çarşı Meydanına 6 x12 metre büyüklüğünde etkinlik çadırı kurularak depremden etkilenen çocukların moral ve motivasyonlarının sağlaması için boyama kitabı, boyama kalemi, oyuncak dağıtımı yapılıp, tiyatro grubu ekibimizle etkinlikler düzenlenmiştir.”

“Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde bulunan MOTAŞ A.Ş şirketine ait bir araç tasarım ve dış giydirmesi yapılarak gezici kütüphane haline getirilmiş olup, çadır kentler ve konteyner kentlerdeki çocuklarımız başta olmak üzere oralarda hizmet veren askeri birlikler ile 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.”

“Depremde evlerini kaybeden vatandaşlarımız için oluşturulan merkez ilçelerimizdeki 35 adet konteyner kentimiz ile birlikte ilçelerimizde kurulan diğer konteyner kentlerde barınan tüm çocuklara ulaşıncaya kadar etkinlikler devam etmiştir.”

“Depremzede yavrularımıza bayram öncesinde kıyafet ve ayakkabı hediye edildi.”

“İlimizdeki konteyner kentlerde ikamet eden çocuklarımıza ve büyüklerimize şube müdürlüğümüz tarafından basımı yapılan kitap setlerinden hediye edildi.”

“Asrın felaketini yaşayan ilimizde yardımımıza ilk dakikalarda yetişen Elazığ ilimize için il merkezinde düzenlenen program Malatya Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilmiştir.”

“ Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen; çadır kentlerde ve konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler için, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla açık alanda kurulan "Gezen Sinema Tırı"nda, Türk Sineması'ndan sevilen filmlerin gösterimi yapılmıştır.”

“Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve konteyner kentlerde yaşayan depremzede çocuklar için, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi 'Birlikte Çizelim' ile resim çizimi etkinliği gerçekleştirildi.”

“Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve konteyner kentlerde yaşayan depremzede çocuklar için, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi mini konser programı gerçekleştirildi.”

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tüm bu faaliyetler için net bütçe ödeneği 88 milyon 324 bin TL olarak belirlendi. Ödenen miktar ise, 73 milyon 187 bin 898 TL olarak açıklandı.