MASKİ Genel Müdürü’nden Darende istişaresi

Darende mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen ve Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt muhtarların taleplerini dinledi. Toplantıda konuşma yapan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt:

“Bugün burada arkadaşlarımızın ve siz değerli muhtarlarımızın taleplerini dinleyip, Genel Müdürümüze ileteceğiz. Biz her zaman MASKİ’nin yanındayız. Üzerimize düşen ne ise iş ve işlemleri zamanında çözüm yoluna gideceğiz. Muhtarlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederim.”

“ODAK NOKTASI ŞU AN 11 İLİMİZİN ÜZERİNDE”

Malatya merkez ve ilçelerindeki tüm muhtarların taleplerinin önemli olduğunu belirten MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, devletin deprem bölgesine odaklandığını bildirerek,

“Deprem bölgesinde 11 ilimiz var. Devletimizin odak noktası şu an 11 ilimizin üzerinde. Deprem sürecinde Kahramanmaraş’ta görev yapıyordum. Deprem bölgelerinde devletimizin hem merhametini hem gücünü iliklerimize kadar hissettik. Burada da çok ciddi çalışmalar yapılmış. Devletimizin kaynaklarını değerlendirerek ciddi yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri, su kanalizasyon idaresi, DSİ ve kamu kurumlarının yaptıkları ve yapacakları işlerle alakalı umut ve beklenti içindeler. Darende Belediye Başkanımızın da bahsettiği gibi büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyeler ve diğer kurumlarla koordinasyonumuzun çok iyi olacağından emin olun. Sizler de bu konuda destek sağlayarak bizlerin arasında koordinasyonu sağlayacak kişilersiniz. Taleplerinizle alakalı ise bize gelen herhangi bir talebi, talebin nerden geldiğine bakılmaksızın makul sürede konu ile ilgili cevap verilecektir. Biz yapabileceklerimizle alakalı planlamamızı size söyleyeceğiz”

şeklinde konuştu.

“BÜYÜK ORANDA GERÇEKLEŞMELERİNE ŞAHİT OLACAĞIZ”

Muhtar taleplerine geri dönüşün sağlanacağını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Yapamayacağımız bir iş varsa da bununla ilgili gerekçemizi izah edeceğiz. 2024 yılı için yatırım planlaması yapıyoruz. Arkadaşlarımız sahada teknik etüt yapıyor, değerlendiriyoruz. Her sezonun başında ilçe ilçe hangi mahallede içme suyu, kanalizasyon, depo, sondaj vs. MASKİ’nin yatırım program alanında hazırlayacağız ve sizlere sunacağız. Yılsonunda da Allah nasip ederse büyük oranda gerçekleşmelerine şahit olacağız. Süreç içinde bu konu ile alakalı vakit kazanmaya oyalamaya gitmeyeceğiz bundan emin olabilirsiniz.”

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, Darende’de Gürpınar Şelalesi ile Gürpınar Bölgesi TOKİ Köy Evleri’nde de incelemelerde bulundu. Çeçen, son olarak MASKİ İlçe Şefliğini ziyaret ederek, personelle bir araya gelip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Bülten