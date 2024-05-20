Mayıs ayında ekilmesi gereken o tohumlar?

Sebze ve meyveler beslenme açısından önemli bir yere sahiptir. Tüketilen sebze ve meyveler mevsimine göre yetiştirilmesi gerekirken mayıs ayında ekilmesi gereken meyve ve sebze tohumları merak konusu oluyor.
“TOHUM EKİLMEDEN ÖNCE 3-4 SAAT SUDA BEKLEMELİ”
Bu mevsimde ekilecek tohumlar hakkında bilgi veren esnaf Nihat Kılıç,
"16 senedir tohum işiyle uğraşıyorum. Bu mevsimde yeşillik grubu olmak üzere kuzu kulağı, fasulye, kabak, salatalık ve karpuz tohumu ekilir. Kavun ve salatalık ekmeden önce toprak sürülmesi gerekiyor. Sonra tohum toprağın bir santim altına gelecek şekilde ekilir. Birde can suyu verildikten sonra ekim hazır hale gelir. Fide şeklinde ekerlerse eğer onun bir aşaması var. Hazır toprak almaları lazım. Fideyi 15-20 drece sıcaklıkta tutmaları lazım. Tohum ekilmeden önce 3-4 saat suda bekletilmeli. Çünkü tohum bun şekilde yumuşayarak ürünün daha çabuk çıkmasını sağlar. Hibrit tohumlardan ne kadar çok dikerlerse daha çok sağlam ve sağlıklı olur”
şeklinde konuştu.
“KAVUN VE KARPUZ TOHUMU NE ZAMAN EKİLİR”
Esnaf Mehmet Avcu, tohum erken toprağın yumuşak olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak,
“Bu aylarda domates ve biber, salatalık ekilmez. Tere ve roka yeşillikleri ekilebilir. Karpuz ve kavun tohumları da bu ayda ekilebilir. Tohumu daha sağlıklı şekilde ekmek için toprağın yumuşaması gerekiyor. Bunun için kumla talaş kullanıyorlar. Tohum ekildikten sonra toprağın daha çok yumuşak olması için hayvan gübresi kullanılması gerekiyor. Salma sulama sıkıntılı oluyor. Ama fıskiyeyle yukardan sularlarsa bitki daha diri durur. Tohum ekilen toprağı sürekli nemli tutarsanız bu sefer bitki çürümeye başlar”
ifadelerini kullandı.
“KAYISI AĞACINA YAKIN SEBZE EKMEYİN”
Tohum ekenler bitkilerini doğal yollarla korumalarını ve kayısı ağacına yakın ekilmemesi gerektiğini belirten esnaf Avcu,
“Tohum ekenler böceklerden uzaklaştırmak için doğal yolları tercih etmelerini istiyoruz. Çünkü bitkinin üzerine zirai kalıntılar kalıyor. Kayısı ağacı yakın yerlerde sebze ekmemeleri gerekiyor. Çünkü kayısı ağaçlarına kimyasal zehirli maddeler kullanılıyor. Bu yüzden doğal yaşamı etkiliyor”
dedi.
“SEBZELER HASTALIKLI GİBİ OLUR”
Esnaf Mahmut Yılmaz, sıcak havalarda tohum ekilirse daha çok verim alınacağını şu şekilde anlattı:
“Bu aylarda taze fasulye, kavun, karpuz ve salatalık tohumları ekilir. İnsanlar tohum ekmeden önce havaların ısınmasını beklemesi lazım. Soğuk havalarda tohum eklerse bir verim alamazlar. Aynı zamanda sebzeler hastalıklı gibi olur. Ekilen tohum güneş aldığında kaliteli bir verim alırlar. Tohum ekilmeden önce suda beklerse yüzde 100 daha çabuk çimlenir. İnsanlar tohumu bilindik ve yerli olan yerlerden almalılar. Evlerinde hobi olarak ekilen sebze tohumları 15-20 TL’den satılıyor. Ticari amaçlı ekilen tohumun bin adeti bin ve bin 500 TL’den satılıyor.”
“TOHUMLAR MAYIS AYININ 15’İNE KADAR EKİLİR”
Son olarak tohum ekme aşamalarından bahseden esnaf Mehmet Ali Fırat,
“Bu ay sebze tohumlarını tam ekme zamanı. Domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, turp, pancar, maydanoz gibi meyve ve sebzenin tohumları mayıs ayının 15’ine kadar ekilir. Karpuz tohumu ekmeden bir gün suda bekletilecek. Diğer gün toprağa bir metre aralık olacak şekilde 2 adet karpuz tohumunu ekecekler. Salatalıkta ve domateste de bir metre aralıklarla ekilecek. Yeşillik daha güzel olsun diye sık tohumu sık ekilir. En önemli nokta toprağa gübreyi ataması lazım. Paket satılan tohum 15’TL’den satılıyor”
ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.