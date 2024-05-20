20 May 2024 - 17:41- Gündem

Mayıs ayında ekilmesi gereken o tohumlar?

Sağlık açısından insan vücuduna iyi gelen kategorilerden biri sebze ve meyve oluyor. Tüketilen meyve ve sebzenin tüketimi kadar yetiştirilmesi de bir o kadar önemli. “Mayıs ayında hangi tohumlar ekilmeli? Tohum ekerken neye dikkat edilmeli?” sorularını merak edenler için tohum satışı yapan esnaflar BUSABAH Medya’ya konuştu. İşte detaylar…