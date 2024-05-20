Malatyalıların dikkatine! Rezerv alan bilgilendirme toplantısı yapılacak

Malatya’da rezerv alanlar açıklanırken bazı soru işaretlerinin giderilmesi için rezerv bölgelerle ilgili kapsamlı bir bilgilendirme ve danışma toplantısı düzenleneceği bilgisi verildi. Verilen bilgilere göre toplantıya mahalle muhtarları, Çevre Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı ve bürokratların da katılım göstereceği belirtiliyor.

TOPLANTI YARIN 11.00’DE NİKÂH SARAYINDA

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan yapılacak bilgilendirme toplantısına tüm hak sahiplerinin katılım göstermesinin önem arz ettiğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Tüm Malatyalıların bilgisine… Yarın (salı) günü saat 11.00'de Fahri Kayahan'daki Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayı'nda rezerv bölgelerle ilgili kapsamlı bir bilgilendirme ve danışma toplantısı düzenliyoruz. Rezerv bölgelerde hak sahibi olan vatandaşlarımız ve ilgili mahalle muhtarlarımızın, Çevre Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanımız ve bürokratlarımızın katılacağı bu bilgilendirme ve danışma toplantısına katılmaları önem arz ediyor. Rezerv bölge ile ilgili tüm detayların ve ilerleme planının konuşulacağı bu toplantıda, ayrıca varsa yeni rezerv bölge taleplerini de özellikle muhtarlarımız aracılığıyla Kentsel Dönüşüm Başkanımız ve bürokratlarımızla paylaşabilirsiniz.”

Kaynak: Bülten