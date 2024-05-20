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Yeşilevler ve Bostanbaşı Mahallesi için yeni projeler yolda

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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Yeşilevler Sitesi'nin bulunduğu alanda 708 konutluk bir proje planlandığını açıkladı. Ölmeztoprak, projenin ihale sürecinin devam ettiğini belirterek, deprem sonrası yıkılan binaların yerine modern ve güvenli konutlar inşa edileceğini dile getirdi.

Yeşilevler ve Bostanbaşı Mahallesi için yeni projeler yolda mask
Yeşilevler ve Bostanbaşı Mahallesi için yeni projeler yolda
Yeşilevler ve Bostanbaşı Mahallesi için yeni projeler yolda
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Bununla birlikte, Bostanbaşı Mahallesi'nde rezerv alanı kapsamının genişletilmesi için çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Bu çalışmaların mahallenin kaderini olumlu yönde etkileyeceği ve bölgeye yeni imkanlar sunacağı ifade edildi.

Yeşilevler ve Bostanbaşı Mahallesi için yeni projeler yolda

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde aldığı hasar sonrası yıkılan Yeşilevler Sitesi’nin bulunduğu alana 708 konut inşa edileceğini belirterek projenin ihale sürecinde olduğunu söyledi. Ölmeztoprak, Bostanbaşı Mahallesi’nde ise rezerv alanı kapsamının genişletilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yeşilevler ve Bostanbaşı Mahallesi için yeni projeler yolda

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt ilçesi- Bostanbaşı Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyerek notlar alan Milletvekili Ölmeztoprak, Bostanbaşı’ndaki rezerv alanlarının  Akkent Sitesi ile sınırlı kalmaması için çalışmaların sürdüğünü, bölgenin gerek rezerv alanı olarak gerek ise yerinde dönüşüm projeleri ile yeniden imar ve ihya edileceğini söyledi.

Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan ve depremlerde aldığı hasar sonrası yıkılan kentin sembol yapılarından Yeşilevler’e ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, 700 konuta karşılık 6’sı kapıcı dairesi olmak üzere 708 konut projesinin hazırlandığını belirterek projenin ihale aşamasında olduğunu kaydetti.

Yeşilevler ve Bostanbaşı Mahallesi için yeni projeler yolda

Kent genelindeki yıkımlarda gelinen son duruma da  değinen Milletvekili Ölmeztoprak, 36 bin yapıdan 29 bin 810’unun yıkım işlemlerinin tamamlandığını geriye kalan 6 bin 190 yapıdan yaklaşık 3 bin 500’ün de ise yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle sürecin devam ettiğini ifade etti.

Malatya’nın yeniden imarı ve ihyası için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden  AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, rezerv alanı, yerinde dönüşüm, imar ve inşa tüm aşamaları ilgilendiren faaliyetlerin bütün detaylarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Yeşilevler ve Bostanbaşı Mahallesi için yeni projeler yolda

Kaynak: BÜLTEN

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20 May 2024 - 17:01 Malatya- Gündem

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