Malatya'da  AFAD Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nerede? İşte adres bilgisi

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Yakınca Mahallesi Havaalanı Bulvarı'nda (2.Osb girişi) bulunuyor. Acil durumlarda veya afetlerle karşılaşıldığında ulaşabileceğiniz iletişim bilgileri ise şu şekilde:

Telefon: Afetzede Danışma Hattı: 0422 502 34 32 / 0422 502 92 72 / 0422 504 10 37 / 0422 212 84 32

Afet Yönetim Merkezi: 0422 324 28 98 / 0422 324 28 99

Faks: 0422 212 84 23

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, halkın güvenliği için her zaman hazır ve hizmetinizde!

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI'NIN (AFAD) GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) görev ve sorumlulukları genellikle şunları içerir:

Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin afetlerle başa çıkma gücünü artırmak ve halkın güvenliğini sağlamak için sürekli hazır bir durumda. Afet öncesinde planlama, afet anında etkili müdahale ve afet sonrası iyileştirme gibi alanlarda çalışarak, ülkenin her zaman en zor zamanlarında yanında olmayı amaçlıyor.

Hazır Ol, Güvende Kal: AFAD'ın Görevi

AFAD, afet öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmalarıyla geleceğe yönelik adımlar atarken, afet anında hızlı ve etkili müdahaleyle can kurtarıyor ve toplumun ihtiyaçlarını karşılıyor. Ülkenin her köşesinde, her anlamda güvenli bir gelecek için AFAD hep hazır ve harekete geçmeye devam ediyor.

AFET ÖNCESİ HAZIRLIK

AFAD, potansiyel afetlere karşı ülkeyi hazırlamak için önleyici tedbirler alır. Bu, afet risklerini değerlendirme, afet planları oluşturma, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gibi önlemleri içerir.

AFET SIRASINDA MÜDAHALE

AFAD, afet anında hızlı ve etkili müdahale sağlar. Bu kurtarma operasyonları, yaralıların ve mahsur kalanların kurtarılması, geçici barınma sağlanması, gıda ve su temini gibi çeşitli faaliyetleri içerebilir.

AFET SONRASI İYİLEŞTİRME

AFAD, afetlerin yol açtığı zararların en kısa sürede onarılması ve toplumun normal yaşamına dönmesi için çaba sarf eder. Bu, hasar tespiti, altyapı onarımı, psikososyal destek, yeniden yapılanma ve uzun vadeli risk azaltma önlemleri gibi faaliyetleri içerir.

KOORDİNASYON

AFAD, diğer ilgili kurumlarla iş birliği yaparak afetlerle mücadelede koordinasyon sağlar. Bu, yerel yönetimler, askeri birimler, sağlık kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşları ile koordinasyonu içerebilir.

AFET RİSKLERİNİ AZALTMA

AFAD, afet risklerini azaltmak için stratejiler geliştirir ve uygular. Bu, altyapı güçlendirme, afet risklerini değerlendirme, erken uyarı sistemleri kurma, afet bilinci ve eğitimi gibi önlemleri içerir.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

AFAD, uluslararası arenada afetlerle mücadelede iş birliği yapar. Bu, uluslararası afet yardımına katılım, bilgi ve deneyim paylaşımı, teknik destek ve kapasite geliştirme gibi faaliyetleri içerebilir. Bu görev ve sorumluluklar, AFAD'ın Türkiye'deki afetlerle mücadelede önemli bir rol oynamasını sağlar.

