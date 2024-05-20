20 May 2024 - 16:20- Gündem G:

Malatya'da  AFAD Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nerede? İşte adres bilgisi

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Malatya'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nerede? Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, vatandaşların güvenliğini ön planda tutarak, afetler ve acil durumlarla başa çıkmak için 7/24 hizmet veriyor. İhtiyaç duyduğunuz her an destek alabileceğiniz bu kurum, adres bilgisi ve iletişim bilgileriyle herkese kapılarını açıyor. Malatya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Adres ve İletişim Bilgileri İşte detaylar:

Malatya'da  AFAD Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nerede İşte adres bilgisi mask
Malatya'da  AFAD Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nerede İşte adres bilgisi
Malatya'da  AFAD Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nerede İşte adres bilgisi
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Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Yakınca Mahallesi Havaalanı Bulvarı'nda (2.Osb girişi) bulunuyor. Acil durumlarda veya afetlerle karşılaşıldığında ulaşabileceğiniz iletişim bilgileri ise şu şekilde:

E-Posta: malatyamdr@ afad.gov.tr
Telefon: Afetzede Danışma Hattı: 0422 502 34 32 / 0422 502 92 72 / 0422 504 10 37 / 0422 212 84 32
Afet Yönetim Merkezi: 0422 324 28 98 / 0422 324 28 99
Faks: 0422 212 84 23

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, halkın güvenliği için her zaman hazır ve hizmetinizde!

 

Malatya'da  AFAD Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nerede? İşte adres bilgisi

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI'NIN (AFAD) GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) görev ve sorumlulukları genellikle şunları içerir:

Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin afetlerle başa çıkma gücünü artırmak ve halkın güvenliğini sağlamak için sürekli hazır bir durumda. Afet öncesinde planlama, afet anında etkili müdahale ve afet sonrası iyileştirme gibi alanlarda çalışarak, ülkenin her zaman en zor zamanlarında yanında olmayı amaçlıyor.

Malatya'da  AFAD Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nerede? İşte adres bilgisi

Hazır Ol, Güvende Kal: AFAD'ın Görevi

AFAD, afet öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmalarıyla geleceğe yönelik adımlar atarken, afet anında hızlı ve etkili müdahaleyle can kurtarıyor ve toplumun ihtiyaçlarını karşılıyor. Ülkenin her köşesinde, her anlamda güvenli bir gelecek için AFAD hep hazır ve harekete geçmeye devam ediyor.

 

Malatya'da  AFAD Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nerede? İşte adres bilgisi

AFET ÖNCESİ HAZIRLIK

 AFAD, potansiyel afetlere karşı ülkeyi hazırlamak için önleyici tedbirler alır. Bu, afet risklerini değerlendirme, afet planları oluşturma, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gibi önlemleri içerir.

 

AFET SIRASINDA MÜDAHALE

AFAD, afet anında hızlı ve etkili müdahale sağlar. Bu kurtarma operasyonları, yaralıların ve mahsur kalanların kurtarılması, geçici barınma sağlanması, gıda ve su temini gibi çeşitli faaliyetleri içerebilir.

 

Malatya'da  AFAD Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nerede? İşte adres bilgisi

AFET SONRASI İYİLEŞTİRME

 AFAD, afetlerin yol açtığı zararların en kısa sürede onarılması ve toplumun normal yaşamına dönmesi için çaba sarf eder. Bu, hasar tespiti, altyapı onarımı, psikososyal destek, yeniden yapılanma ve uzun vadeli risk azaltma önlemleri gibi faaliyetleri içerir.

 

KOORDİNASYON

AFAD, diğer ilgili kurumlarla iş birliği yaparak afetlerle mücadelede koordinasyon sağlar. Bu, yerel yönetimler, askeri birimler, sağlık kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşları ile koordinasyonu içerebilir.

 

AFET RİSKLERİNİ AZALTMA

 AFAD, afet risklerini azaltmak için stratejiler geliştirir ve uygular. Bu, altyapı güçlendirme, afet risklerini değerlendirme, erken uyarı sistemleri kurma, afet bilinci ve eğitimi gibi önlemleri içerir.

 

Malatya'da  AFAD Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nerede? İşte adres bilgisi

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

AFAD, uluslararası arenada afetlerle mücadelede iş birliği yapar. Bu, uluslararası afet yardımına katılım, bilgi ve deneyim paylaşımı, teknik destek ve kapasite geliştirme gibi faaliyetleri içerebilir. Bu görev ve sorumluluklar, AFAD'ın Türkiye'deki afetlerle mücadelede önemli bir rol oynamasını sağlar.

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Kaynak: Haber Merkezi

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20 May 2024 - 16:20 Malatya- Gündem

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