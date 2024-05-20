Diyarbakır'da 21 Mayıs Salı günü geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanacak

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre 21 Mayıs Salı günü Diyarbakır’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar bölgesine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Ortaağaç, Değirmendere, Devletkuşu, Boğazköy, Çayköy, Kavurmaküpü bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Derbent, Doruk, Tepecik, Pınarbaşı, Harmanlı, Ambar, Soylu, Hisarkaya, Göksu, Başhan, Gedikbaşı, Topraklı, Ahmetli, Pınarbaşı, Sancaklı bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Tekel, Eliaçık, Keberli, Ulutürk, Seyit Hasan, Şentepe, Kooperatif bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Köseli bölgesine,
Yarın 19.00-20.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Derbent, İsapınar, Doruk, Başören, Ağıllı, Koğuk, Yenice, Tepecik, Pınarbaşı, Harmanlı, Yazır, Soylu, Hisarkaya, Koğuk, Tekel, Koğuk bölgelerine,
Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Seyrantepe, Esentepe, Tepe bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Petekkaya, Haburman, Çukur, Sine, Genceli, Aşağışeyhler, Pınarlı, Akpınar, Köksal, Karakaya, Göktepe, Armutlu, Yayıklı, Korudağ, Kömürcüler, Eskibağ, Bahçe bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Tokluca, Buçuktepe, Batıkarakoç, Karamus, Halkapınar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Çınarköy bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yeni, Gürses, Fatih, Bağacık, Ekinveren, Karacadağ, Leblebitaş, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Karasungur, Halıören, İnanöz bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Çavlı bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Bademli, Dedeköy, Döğer, Pınar, Arıköy, 15 Temmuz bölgelerine,
Yarın 17.38-18.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Babalar, Tepecik, Yatır, Düzlük, Taşdam, Oyalı, Baysu, Balaban, Meşeler, Akalan, Kalkan, Kaya, Sarıca, Hantepe, Sivritepe bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Başköy, Abacılar, Çukurköy, Belen, Kuyular bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Belen bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çukurköy, Kuyular bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Hürriyet bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Develi, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır, Kolludere, Kırkıncık, Soğansuyu bölgelerine,
Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu Pirinçlik, Topraktaş, Oğlaklı, Huzurevleri bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Sağkulak, Güleçoba bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Tepecik, Yaylak, Karabulak, Alaca, Ağaçkorur bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Çağlayan, Zümrüt, Güldiken, Üçdamlar, Çağlayan, Yorulmaz, Baharlar, Kılıçlı, Zümrüt, Güldiken, Üçdamlar bölgelerine,
Yarın 07.58-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Şenlik bölgelerine,
Yarın 00.00-08.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Kelvan, Yenişehir bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Hedik, Dibek, Mulla, Müminağa, Kelvan, Yeşilburç, Kali, Körtük, Karahasan, Şaar, Çarşı, Karahasan bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Yolaç, Selahattin, Yukarıveysi, Umur, Konak, Yüksek, Başbuğ, Karaorman, Ünal, Yayık, Akçeltik, Arı, Çiğdemli, Babakaya, Başdeğirmen, Yeşilköy, Boyunlu, Kazandağı, Kızlal, Malabadi, Gürpınar, Demirkuyu, Taşpınar, Altınkum, Kumgölü, Kayadere, Ormandışı, Bacak, Görentepe, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere bölgelerine,
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Başbuğ, Karaorman, Kayahan, Ünal, Yayık, Yüksek, Taşpınar bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Heybelikonak, Doluçanak, Kasımlı, Kutlualan, Çobantepe, Gökçetevek, Aşağıkaya, Çakıltaşı bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Çiğil, Alibey, Darköprü, Yeşilbahçe, Şanlı, Sarıbuğday, Sulubağ bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Karabaş, Kozan, Sati, Kabasakal, Tanoğlu, Gölpınar, Yiğitçavuş, Karaçalı, Çarıklı, Fetih bölgelerine,
Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Kuşburnu, Kartaltepe, Küçükkadı, Hacıosman, Karabaş, Bahçecik, Yeşilköy, Sarıkamış, Köşk, Doğu Çanakçı, Pınardüzü, Kuşlukbağı, Karaçalı, Hızır İlyas, Gölpınar,, Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Esenbağ, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Doğu Çanakçı, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Konacık, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kağıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Işıklar, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Güroluk, Erler, Eliaçık, Çölağan, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika bölgesine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Talaytepe, Fabrika, Üçkuyu, Yolaltı, Aziziye, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Talaytepe, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Kuşburnu, Kartaltepe, Küçükkadı, Hacıosman, Karabaş, Bahçecik, Yeşilköy, Sarıkamış, Köşk, Doğu Çanakçı, Pınardüzü, Kuşlukbağı, Karaçalı, Hızır İlyas, Gölpınar,, Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Esenbağ, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Doğu Çanakçı, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Konacık, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kağıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Işıklar, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Güroluk, Erler, Eliaçık, Çölağan, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Yukarı Nasırlar, Yolaltı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.