20 May 2024 - 16:09 - Gündem

Diyarbakır'da 21 Mayıs Salı günü geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanacak

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından 21 Mayıs Salı günü Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. 21 Mayıs Salı günü DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre 21 Mayıs Salı günü bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.