Hatay’da 22 Mayıs 2024 günü 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

Hatay Elektrik Dağıtım AŞ, bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde enerji kesintisi yapacak. İşte kesinti yaşanacak yerler ve saatler:

Altınözü İlçesi Kazancık Mahallesi, 9:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Antakya İlçesi Güzelburç ve Kuzeytepe Mahallelerinde 9:30-17:00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması yapılacak.

Antakya İlçesi Dikmece ve Karlısu Mahallelerinde 9:00-17:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım ve arıza kaynaklı çalışmalar gerçekleştirilecek.

Antakya İlçesi Narlıca ve Açıkdere Mahallelerinde 9:00-14:00 saatleri arasında tesis çalışması yapılacak.

Antakya İlçesi Doğanköy ve Kisecik Mahallelerinde 10:00-17:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması gerçekleştirilecek.

Belen İlçesi Kömürçukuru ve Benlidere Mahallelerinde 9:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması yapılacak.

Defne İlçesi Samankaya Mahallesi'nde 13:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması gerçekleştirilecek.

Dörtyol İlçesi Yeşilköy ve Yeniyurt Mahallelerinde 9:00-14:00 ve 9:30-17:30 saatleri arasında bakım ve tesis çalışmaları yapılacak.

Hassa İlçesi Çay Mahallesinde 9:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması gerçekleştirilecek.

İskenderun İlçesi Buluttepe, Esentepe, Kocatepe, YıldırımTepe, Barıştepe ve Gültepe Mahallelerinde 9:00-15:00 saatleri arasında arıza kaynaklı çalışma yapılacak.

Kırıkhan İlçesi Baldıran, İçada, Karadurmuşlu, Mahmutlu ve Torun Mahallelerinde 14:00-17:00 saatleri arasında SCADA altyapı çalışması gerçekleştirilecek.

Reyhanlı İlçesi Alakuzu, Kuşaklı, Bayır ve Yeşilova Mahallelerinde 9:00-17:00 ve 9:30-17:30 saatleri arasında bakım ve tesis çalışmaları yapılacak.

Samandağ İlçesi Sutaşı Mahallesi'nde 9:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması gerçekleştirilecek.

Yayladağı İlçesi Çaksına, Güzelyurt ve Yeşiltepe Mahallelerinde 9:00-16:00 saatleri arasında arıza kaynaklı çalışma yapılacak.

Belirtilen saatler dışında, teknik ve idari zorunluluklar nedeniyle kesinti sürelerinde değişiklik olabileceği duyuruldu. Ayrıca, şirketin sahip olduğu elektrik şebekelerinde herhangi bir çalışma yapılmadan önce gerekli izin alınmadan hiçbir faaliyetin gerçekleştirilemeyeceği hatırlatıldı.