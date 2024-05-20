Malatya’nın Saray Mahallesi Fuzuli Caddesi ve Kışla Caddesi'nin akıbeti belli oldu

Malatya'nın çarşı merkezindeki dönüşümün ardından, şehrin merkez bölgesinin diğer yarısında da önemli bir inşaat projesi başlıyor. Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından Kuzu İnşaat A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan bu proje, Malatya'nın modernleşme ve gelişme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesi için firma ile yer teslimi anlaşması yapılacak. Yer teslimi yapıldığı anda başlayacak olan inşaat süreci, 400 günlük bir zaman dilimi içerisinde tamamlanacak.

PROJENİN DETAYLARI OLDUKÇA ETKİLEYİCİ

Toplamda 594 konut, 493 dükkân, 265 ofis ve 24 blok yer alacak. Bu sayede Malatya'nın merkezi, modern bir konut ve iş merkezi haline dönüşecek. Toplamda 1352 bağımsız birimle Malatya'nın yaşam alanlarına ve ekonomisine katkı sağlanacak.

Sözleşme tarihi 4 Mart 2024 olarak belirlenen bu önemli projenin ihale değeri ise 4.111.000.000.00 TL olarak açıklandı.

Malatya'nın merkez çarşı ve konut bölgelerinde gerçekleştirilen bu büyük inşaat projesi, şehre yepyeni bir görünüm kazandıracak.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan,“ Malatya Milletvekili Sayın Abdurrahman Babacan, “ Çarşı merkezin ardından Malatya'nın merkez bölgesinin diğer yarısında da inşaatlar başlıyor. İhale yapıldı. Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarından Kuzu İnşaat A.Ş. tarafından yapılacak. Detayları aşağıda. En kısa zamanda, firmaya yer teslimi yapıldığı anda süreç başlayacak. Ve yer tesliminden itibaren 400 günlük bir süre içerisinde inşaatlar tamamlanmış olacak. Malatya, merkez çarşı ve konut bölgeleriyle gerçekten yepyeni, güvenli ve modern bir şehir olacak inşallah” ifadelerini kullandı.

SARAY MAHALLESİ FUZULİ CADDESİ VE KIŞLA CADDESİ HAKKINDA DETAYLAR

Yüklenici Firma: Kuzu İnşaat A.Ş.

Sözleşme tarihi: 4.03.2024

İhale değeri: 4.111.000.000.00 TL

Toplam tahmini süre: 400 gün

594 konut

493 dükkân

265 ofis

24 blok

Toplam bağımsız birim: 1352.

Kaynak: Haber Merkezi