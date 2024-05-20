20 May 2024 - 15:41- Gündem G:

Son Dakika! Elazığ'da panikleten deprem! Elazığ'da deprem mi oldu?

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Son Dakika! Elazığ'da panikleten deprem! Elazığ'da bugün saat 15.28 sularında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika! Elazığ'da panikleten deprem! Elazığ'da deprem mi oldu? mask
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Elazığ'da bugün saat 15.28 sularında korkutan bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 4.55 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. 

Depremin merkez üssü ise AFAD verilerine göre Sivrice olarak açıklandı. Yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden olurken gözler şimdi uzmanlardan gelecek olan açıklamalara çevrildi. 

Bugün saat 15.28’de Elazığ’da deprem meydana geldi. AFAD meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak belirtirken merkez üssünün ise Sivrice olduğu bilgisine yer verdi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremin merkez üssünün Kuyulu Elazığ olduğunu belirtti. AFAD’a göre deprem yerin 4.55 metre derinliğinde meydana geldi.

 
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20 May 2024 - 15:41 Elaziğ- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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