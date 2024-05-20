Ev hanımlarına müjde 23 Mayıs 2024 tarihli a101 indirimi bayram ettirecek

23 Mayıs 2024 tarihli A101 Aldın Aldın kataloğunda birbirinden cazip indirimler bulunuyor. Özellikle ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal olan ürünlerde önemli fiyat düşüşleri göze çarpıyor. İşte dikkat çeken bazı ürünler ve indirimli fiyatları:

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.499 TL

SEG Buzdolabı: 7.999 TL

SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu: 9.999 TL

SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi: 13.499 TL

Sinbo Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge: 1.799 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi: 1.099 TL

Lizbon Koltuk Takımı: 12.900 TL

Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı: 199 TL

Borosilikat Demlik: 169 TL

Çelik Termos: 399 TL

JWIN Tuşlu Piyano: 7.499 TL

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Set: 349 TL

Bu ürünler arasında ihtiyacınıza ve zevkinize uygun olanları seçerek A101 mağazalarından uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi, Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi, Samsung Mikrodalga Fırın, Aprilla Dijital Banyo Baskülü, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi ve Homend Buhar Kazanlı Ütü gibi ürünlerde cazip fiyatlar mevcut. İhtiyaçlarınıza en uygun ürünü seçmek için önerileri ve fiyatları değerlendirebilirsiniz. Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesini Hepsiburada güvencesiyle satın alabilirsiniz. Ayrıca, Türk Kahvesi Makineleri ve ütü modelleri gibi diğer ürünleri de inceleyerek karar verebilirsiniz.

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi: 1.099 TL Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi: 1.099 TL Samsung Mikrodalga Fırın: 2.999 TL Aprilla Dijital Banyo Baskülü: 199 TL Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.499 TL Homend Buhar Kazanlı Ütü: 2.199 TL.

Kaynak: Haber Merkezi