Ev hanımlarına müjde 23 Mayıs 2024 tarihli a101 indirimi bayram ettirecek

23 Mayıs 2024 tarihli A101 Aldın Aldın kataloğunda birbirinden cazip indirimler bulunuyor. Özellikle ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal olan ürünlerde önemli fiyat düşüşleri göze çarpıyor. İşte dikkat çeken bazı ürünler ve indirimli fiyatları:
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.499 TL
SEG Buzdolabı: 7.999 TL
SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu: 9.999 TL
SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi: 13.499 TL
Sinbo Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge: 1.799 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi: 1.099 TL
Lizbon Koltuk Takımı: 12.900 TL
Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı: 199 TL
Borosilikat Demlik: 169 TL
Çelik Termos: 399 TL
JWIN Tuşlu Piyano: 7.499 TL
Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Set: 349 TL
Bu ürünler arasında ihtiyacınıza ve zevkinize uygun olanları seçerek A101 mağazalarından uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi, Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi, Samsung Mikrodalga Fırın, Aprilla Dijital Banyo Baskülü, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi ve Homend Buhar Kazanlı Ütü gibi ürünlerde cazip fiyatlar mevcut. İhtiyaçlarınıza en uygun ürünü seçmek için önerileri ve fiyatları değerlendirebilirsiniz. Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesini Hepsiburada güvencesiyle satın alabilirsiniz. Ayrıca, Türk Kahvesi Makineleri ve ütü modelleri gibi diğer ürünleri de inceleyerek karar verebilirsiniz.
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi: 1.099 TL Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi: 1.099 TL Samsung Mikrodalga Fırın: 2.999 TL Aprilla Dijital Banyo Baskülü: 199 TL Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.499 TL Homend Buhar Kazanlı Ütü: 2.199 TL.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.