Arda Güler Real Madrid’de bir ilki başardı

Genç yetenek Arda Güler dün akşam oynanan Villarreal - Real Madrid maçında 2 gol atarak takımına büyük katkıda bulunurken 1998-1999 sezonundan bu güne bir maçta 2 gol atan en genç futbolcu Arda Güler oldu. Real Madrid'in gollerini 14’üncü ve 45 artı 1’inci dakikalarda Arda Güler, 30’uncu dakikada Joselu ve 40’ıcı dakikada Vazquez attı. Villarreal'in gollerini ise 39, 48, 52 ve 56’ncı dakikalarda Alexander Sörloth attı. Maç 4-4’lük skor ile berabere sona erdi.

ARDA GÜLER’DEN 25 YIL SONRA BİR İLK

Dün oynanan maç ile takımının ve teknik direktörünün takdirini kazanan Arda Güler’in 1998-1999 sezonundan bu güne bir maçta 2 gol atan en genç futbolcu olması ise büyük ilgi topladı. Verilen bilgilere göre Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler ile konuşarak tebrik etti. Ancelotti, Arda Güler’in hücumda özel yeteneklerini gösterdiğini belirtti ve genç futbolcu için “özel yetenek” dedi.

REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND İLE KARŞILAŞACAK

1 Haziran’da oynanacak maç için de Arda Güler’e güvendiğini belirten Ancelotti, Milli futbolcumuzun hücumda, kaleye yakın iken daha iyi olduğunu söyledi. Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final mücadelesi 1 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılacak. Genç yetenek Arda Güler’den beklenti ise gün geçtikçe büyüyor.

Kaynak: Haber Merkezi