Arguvan’da 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye’de olduğu gibi Arguvan’da da coşkuyla kutlandı.

Arguvan Belediyesi tarafından düzenlenen gençlik yürüyüşüne, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ekber Aslantürk, Kadın Kolları Başkanı Songül Yıldırım, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye binası önünde toplanan kalabalık Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi bando takımının yer aldığı kortejle ilçe merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Meşaleler, Türk bayrakları ve marşlarla yürüyen kortej ekibine vatandaşlarda evlerinden alkış ve sloganlarla eşlik etti. Gençlik yürüyüşü Nazım Hikmet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde Gençliğe Hitabe’yi okuyarak son buldu.

19 Mayıs kutlamaları Arguvanlı gençlerin sahne aldığı müzik dinletisiyle sona ererken, Gençleri müzik dinletisinde de yalnız bırakmayan Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren şunları kaydetti:

“Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemiz 105 yaşında. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a gittiği ve istiklal meşalesini yaktığı bu önemli günde hem Ata’mızı anmak hem de gençlerimizin bayramını kutlamak için bir araya geldik. İstiklal meşalesini ilelebet taşıyacak gençlerle gurur duyuyoruz. Arguvan’da da 23 Nisanlarımız, 19 Mayıslarımız, 30 Ağustoslarımız, 29 Ekimlerimiz her zaman coşkuyla kutlanacak.”





Kaynak: BÜLTEN