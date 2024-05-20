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Arguvan’da 19 Mayıs kutlaması

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda bir araya gelen Arguvanlılar hep bir ağızdan Gençliğe Hitabe’yi okudular.

Arguvan’da 19 Mayıs kutlaması mask
Arguvan’da 19 Mayıs kutlaması
Arguvan’da 19 Mayıs kutlaması
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye’de olduğu gibi Arguvan’da da coşkuyla kutlandı.

Arguvan’da 19 Mayıs kutlaması

Arguvan Belediyesi tarafından düzenlenen gençlik yürüyüşüne, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ekber Aslantürk, Kadın Kolları Başkanı Songül Yıldırım, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Arguvan’da 19 Mayıs kutlaması

Belediye binası önünde toplanan kalabalık Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi bando takımının yer aldığı kortejle ilçe merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Arguvan’da 19 Mayıs kutlaması

Meşaleler, Türk bayrakları ve marşlarla yürüyen kortej ekibine vatandaşlarda evlerinden alkış ve sloganlarla eşlik etti. Gençlik yürüyüşü Nazım Hikmet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde Gençliğe Hitabe’yi okuyarak son buldu.

Arguvan’da 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs kutlamaları Arguvanlı gençlerin sahne aldığı müzik dinletisiyle sona ererken, Gençleri müzik dinletisinde de yalnız bırakmayan Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren şunları kaydetti:

Arguvan’da 19 Mayıs kutlaması

“Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemiz 105 yaşında. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a gittiği ve istiklal meşalesini yaktığı bu önemli günde hem Ata’mızı anmak hem de gençlerimizin bayramını kutlamak için bir araya geldik. İstiklal meşalesini ilelebet taşıyacak gençlerle gurur duyuyoruz. Arguvan’da da 23 Nisanlarımız, 19 Mayıslarımız, 30 Ağustoslarımız, 29 Ekimlerimiz her zaman coşkuyla kutlanacak.”

Arguvan’da 19 Mayıs kutlaması
Arguvan’da 19 Mayıs kutlaması

Kaynak: BÜLTEN

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20 May 2024 - 15:08 Malatya- Gündem

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