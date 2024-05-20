Özkan Uğur Malatya'da anıldı

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Konser, Özkan Uğur’un sanatını ve ruhunu onurlandırırken, MFÖ’nün sevilen melodileri İnönü Üniversitesi Çok Sesli Korosu’nun etkileyici performansıyla yeniden hayat buldu.

Etkinliğe, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Adil Başkıran, İnönü Üniversitesi Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ünal İmik ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz katıldı. Anma konseri, hem üniversite mensuplarını hem de Malatya halkını bir araya getirerek unutulmaz bir gece yaşattı.

Doç. Dr. M. Güneş Açıkgöz’ün şefliğinde sahne alan koro, Özkan Uğur’un müzikal mirasını canlı tutarak, MFÖ şarkılarıyla izleyicilere duygusal bir yolculuk sundu. Performansın sonunda, sanatçıya olan derin sevgi ve saygı, coşkulu alkışlarla ifade edildi.

Konserin bir diğer duygusal anı, Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan’ın gönderdiği video mesajıydı. Aslan, mesajında, "Özkan Uğur'umuzu kaybedeli uzun, bana yıllar gibi gelen aylar oldu. Kendisini unutmak benim açımdan mümkün olmadığı gibi sizler açısından da öyle olduğunu düşünüyorum. Nitekim aldığım bu güzel konser haberi beni çok sevindirdi. Oğlumu da çok sevindirdi. İlginize çok teşekkür ediyoruz. Özkan Uğur’un adını yaşatmak hepimizin görevidir. İnşallah bu konserlerin devamı gelecektir. Bundan eminim. Malatya İnönü Üniversitesi Çok Sesli Korosu'nun tüm üyelerine ve Doç. Dr. Güneş Açıkgöz’e, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Daha nice konserlere inşallah. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Bu anlamlı gece, Özkan Uğur’un müzikal mirasını yaşatmak ve onu anmak adına önemli bir adım oldu. Katılımcılar, duygusal anlar yaşarken, Özkan Uğur'un müziğinin ve hatırasının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hissettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı