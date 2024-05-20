Veli Ağbaba, Kışla caddesi esnafı ile buluştu Esnaf “kandırıldık” dedi

Esnafın karşılaştığı belirsizlik ve mağduriyet konusunda Ağbaba'nın bu sözleri, esnaf arasında umut ve güven oluşturdu. Esnaf, yaşadıkları sorunların çözümü için Ağbaba'nın desteğine güvendiğini ifade etti.

SİZ RAHAT OLUN YILSONUNA KADAR SİZE DOKUNMAYACAĞIZ DEDİLER

Sıklıkla kandırıldıklarını dile getiren Kışla Caddesi esnafları Ağbaba’ya sorunlarını aktararak çözümü konusunda destek istediler. Esnaflar;

“Seçim döneminde Sami Er beraberinde TOKİ başkanıyla birlikte yanımıza geldiler. “Siz rahat olun, yılsonuna kadar size dokunmayacağız. Çalışmalara arka taraftan başlayacağız.” TOKİ başkanı da bu cümleleri onayladı. Kendisine biz mal alacağız, ürünleri getirteceğiz bir sıkıntı olmaz değil mi dediğimizde “Hayır olmaz” dedi. Biz mal aldık kiralarımızı ödedik ama bizi kandırdılar. AK Parti Milletvekili Abdurrahman Babacan’da Kışla Caddesi’ndeki esnaflara sesli mesaj atıp “rahat olun, sıkıntı yok” dedi. Birkaç gün önce sabah geldik ki duvarlarımıza “15 gün içerisinde dükkanlarınızı boşaltın” diye tebligat asılmış.”

İfadelerini kullandılar.

“BİZİ MUHATAP ALAN YOK”

Kışla Caddesi’nde bulunan yapıların çok eski olduğunu, güzel bir Malatya’nın ortaya çıkması için bu caddenin yıkılması gerektiğini belirten cadde esnaflar

“Buna itiraz etmiyoruz anca bu yapılırken bir plan dahilinde olması gerekiyor. Kahramanmaraş’ta esnaf çarşısı kurmuşlar gözlükçü bir yerde, tuhafiyeci bir yerde herkes işini düzenli bir şekilde yürütüyor ama burada bu şekilde yapılmıyor. Buraya gelip söz veriyorlar ama sözlerinde durmuyorlar. Geldiler yılsonuna kadar size karışmayacağız dediler, bizler inandık oy verenler de oldu. Bizleri kandırdılar. Herhangi bir yetkili gelip bizlerle görüşüp istişare etmedi. ‘Buralar yıkılacak sizin fikriniz nedir, ne düşünüyorsunuz?’ diyen olmadı. Bizleri de geçtik, STK ve oda başkanlarımızla da görüşen kimse olmamış. Gelip bizi muhatap almadan görüşme yapmadan kapılarımıza yazıları astılar. Burada bile yanlışlık var.”

şeklinde konuştular.

“HAKKINIZI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIM”

Seçimden önce de Kışla Caddesine sık sık geldiğini ifade eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise

“O dönemde rezerv alanın tamamen bakanlığın kontrolünde olduğunu söylemiştim. Bu konuyla ilgili ne belediyenin ne iş yeri sahibinin ne de başka kurumların yetkisi olmadığını bu konuda size yalan söyleyemeyeceğimi belirtmiştim. Ama belediye başkanlığını kazanırsam giderim rezerv alanının doğru yapılması konusunda hakkınızı sonuna kadar savunacağım” demiştim. Buradaki en büyük eksiklik ve sıkıntı bir belirsizliğin olması. Kimin dükkânı ne olacak, nereye yapılacak bilinmiyor. Yöneticiler de sağ olsunlar bu konuda ses çıkarmıyorlar. Ne esnaf odasının ne mimarlar odasının ne de STK’ların haberi var. Ağır hasarlı binalar var şehrin dört bir yanında. Önce onları yıkın. Şehirde tek ışıkları yanan yerler İnönü ve Kışla Caddesi. Buralarda yıkılırsa sıkıntı büyür. Şehir de en çok iş yapan AVM’ler. Bu durum sosyal problemleri beraberinde getiriyor. Burada iş yapmayan esnaflar malını mülkünü alıp başka yerlere gidecek. Burada yapılması gereken şu; esnafı toplayacaksın ne yapacaksan, nasıl yapacaksan doğru bir şekilde esnafa anlatacaksın. Daha önce esnaflara söz verildiği gibi konteyner konulur, esnaf işini yapmaya devam eder binalar bitince esnaf yerine geçer. Ancak daha önce verilen sözler yerine getirilmiyor. Ne yapılacağı ne kadar sürede bitirileceğini bilen yok.”

dedi.

“SİZE SÖZ VERİYORUM”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,

“Çoğu kişi bilmiyor ama özellikle iş yerlerinin kiraları depremden sonra neredeyse 10 kat arttı. Yıllık 60 bin lira kirası olan dükkânın şimdi aylık kirası 60 bin lira oldu. Bu esnaf ne yapacak? Bu sorunu ilgili yerler ile görüşeceğim. Keşke beni seçseydiniz gelip masaya yumruğu vururdum. Belediye başkanı Çevre ve Şehircilik Bakanına bir şey diyemiyor ki. Ama Veli Ağbaba söylerdi. Yine de en üst perdede burada yaşanılan mağduriyeti dile getirmeye devam edeceğim. Bir de bazı siyasetçilerin ve onların yakınlarının binalarına dokunulmadığı fakir fukaranın binasını yıkıyorlar. Buna da sonuna kadar karşı çıktığımızı belirtmek istiyorum. Size söz veriyorum, milletvekilliğimin sonuna kadar Malatyalılara hizmet edeceğim. Oy versin vermesin tüm Malatyalıların derdine derman olmak için çalışacağım. Her 10 kişiden 4’ünün oyunu aldım. Bu büyük bir sorumluluk, bu sorumluluğu yerine getireceğim. Gerekirse bu sorununun çözümü için TOKİ başkanıyla görüşeceğim.”

İfadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN