İlhan Geçit: Çözüm odaklı bir hizmet anlayışına sahibiz

“Başkanım Yanımda” Projesi kapsamında mahalle ziyaretlerine devam ederek kısa, orta ve uzun vadede yapacakları çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiren Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Şahnahan Mahallesi’nde gerçekleşen istişare ve değerlendirme toplantısında kırsal bölgelere yönelik iyileştirme, yenileme ve dönüşüm yatırımlarını anlattı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit’in ev sahipliğinde Şahnahan Mahallesi’nde düzenlenen toplantıya, AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Türk Telekom İl Müdürlüğü, AFAD, MASKİ, MOTAŞ, AKSA Doğal gaz ve TEDAŞ yetkilileri katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, mahallenin ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda vatandaşları tek tek dinleyerek iletilen talepleri not aldı. Geçit’in daveti üzerine mahalle toplantılarına katılan kurum idarecileri ise kendi görev ve yetki alanlarındaki çalışmaların yanı sıra planlanan yatırımlar üzerine mahalle sakinlerini bilgilendirdi.

Şahnahan Mahallesi Muhtarı Müslüm Akbulut Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit’e sonuna kadar güvendiklerini ve ilettikleri taleplerin çözüme kavuşacağına inandıklarını söyledi.

“TOPLANTILARIMIZ GÜZEL BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ise, “Başkanım Yanımda” Projesi kapsamında düzenledikleri mahalle toplantılarının oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Yeşilyurt’u topyekûn ayağa kaldırmak için harekete geçtiklerini ifade eden Geçit,

“Mahalle toplantılarımız gayet verimli ve güzel bir şekilde ilerliyor. Göreve geldiğimiz zaman ‘vatandaşlarımızın sesine kulak vereceğiz, ilçemizi el birliğiyle, omuz omuza vererek güçlü bir şekilde ayağa kalkması ve geleceğe daha umutla bakması için hep birlikte kenetleneceğiz’ şeklinde verdiğimiz sözü bu tür buluşmalarla yerine getirmiş oluyoruz. Biz yaşadığımız sorunların üstesinden ancak bir ve beraber hareket edersek gelebiliriz. Çözüm odaklı bir hizmet anlayışına sahibiz, vatandaşlarımızın sesine kulak veriyoruz. Onların talep ve istekleriyle yatırımlarımıza yön vereceğiz”

şeklinde konuştu.

“KARARLARIMIZI DAHA HIZLI ALIYORUZ”

“Mahalle toplantılarımızdan çok güzel sonuçlar elde ediyoruz” diyen Geçit, şunları kaydetti:

“Sorunları yerinde öğrenip kararlarımızı daha hızlı alıyoruz. Talepleri yerine getirmek için ilgili kurumlarımızla planlı ve koordineli çalışıyoruz. Toplantılarımızda iletilen sorunları rapor haline getirip, kendi aramızda toplantılar yaparak sorunlara kalıcı çözümler getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün Şahnahan’dayız, bu bölgenin tüm ihtiyaçlarını teker teker ele aldık, gerek belediye olarak gerekse de ilgili kurum idarecilerimiz yapılacak hizmetler üzerine vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Ayrıca, gelecekteki projelerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Şahnahan gerek tarımsal potansiyeli gerekse mesire alanlarıyla çok güzel bir bölgemiz, buranın zenginliklerini ön plana çıkarmak içinde farklı alanlarda hizmetler yapacağız. Yeşilyurt’u yeniden ayağa kaldırma hedeflerimizin hayata geçmesinde vatandaşlarımızın destek ve katkısı çalışmalarımıza ayrı bir güç katıyor. Kırsal bölgelerimizi kalkındırmak ve güzel yatırımlarla buluşmasını sağlamak temel vazifelerimiz arasında yer almaktadır. İlçemizin her noktasının daha ferah, daha güzel ve daha iyi şartlara ulaşması için gereken ne varsa yerine getireceğiz.”

Kaynak: BÜLTEN